По данным издания, в последние несколько недель расследование идет более интенсивно, ряд сотрудников компании были вызваны на допрос в Федеральное бюро расследований (ФБР). В свою очередь официальный представитель Tesla сообщил WSJ, что компания ответила на вопросы следователей еще несколько месяцев назад. С тех пор ФБР не запрашивало новые документы и не вызывало никого на допрос.

Компания Tesla с самого начала сталкивалась с проблемами при производстве электрического седана Model 3, которым она надеется завоевать массовый рынок. Многократно руководство было вынуждено сообщать о невыполнении поставленной цели - выпускать по 5000 машин этой модели в неделю.

В конце сентября глава Tesla Илон Маск урегулировал спор с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Маск договорился с SEC, что уйдет с поста председателя совета директоров без права переизбрания в течение трех лет. При этом он сохранил за собой должность гендиректора Tesla. Сам предприниматель и компания выплатили по 20 млн долларов штрафа. Маска обвинили в мошенничестве с ценными бумагами и предоставлении данных, "вводящих в заблуждение". Поводом стало его сообщение в Twitter о намерении выкупить акции Tesla. Маск тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены.