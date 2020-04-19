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Некоторые жители штатов Техас, Нью-Гэмпшир и Мэриленд недовольны ограничительными мерами на фоне коронавируса и выходят на демонстрации с требованием отмены режима самоизоляции.
В США прошли протесты против ограничений из-за коронавируса
© AFP / Scanpix

В ряде городов США прошли протесты против действующих ограничительных мер, которые должны замедлить распространениекоронавирусной инфекции. В субботу, 18 апреля, сотни человек вышли на улицы городов штатов Техас, Нью-Гэмпшир и Мэриленд. Протестующие не согласны с режимом самоизоляции, не хотят оставаться дома и обеспокоены экономическими последствиями локдауна в стране. В городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир на улицы вышли около 400 местных жителей. Некоторые участники держали в руках плакаты с надписями "Числа лгут" или "Живи свободно или умри". Часть демонстрантов была вооружена и скрывала свои лица, сообщает агентство AFP. Кроме того, на неделе похожие протесты прошли в штатах Мичиган, Мэриленд, Огайо, Кентукки, Миннесота, Северная Каролина и Юта.

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Накануне протестов президент США Дональд Трамп опубликовал сообщения в своем микроблоге в Twitter и призвал снять ограничения в ряде штатов, в частности в Мичигане, Миннесоте и Вирджинии.

18 апреля глава Белого дома сообщил, что отдельные категории предприятий в штатах Вермонт и Техас смогут возобновить работу 20 апреля, продолжая соблюдать меры предосторожности, а власти штата Монтана постепенно начнут снимать ограничения 24 апреля.

По данным международной группы волонтеров Worldometer на 18 апреля, в США коронавирусом заразились более 730 тысяч человек. От COVID-19 в стране скончались более 38 тысяч пациентов.

Deutsche Welle
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