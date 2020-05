В США проходит 24-часовой онлайн-траур по умершим от COVID-19

В США в четверг, 21 мая, проходит онлайн-акция, в ходе которой зачитываются имена, возраст и место проживания людей, умерших в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 24-часовая акция "Назвать имена умерших" (#namingthelost) началась накануне, в ее рамках все жители США могут прислать имена своих близких, скончавшихся из-за вызванной коронавирусом пневмонии COVID-19.

Everyone deserves to be named. Live now and for 24 hours, #NamingTheLost https://t.co/coJc1SMdJO https://t.co/vKn9IQ8Jxk