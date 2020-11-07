Трамп ранее заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

К 7:00 пятницы по местному времени (15:00 по Москве) после обновления результатов Байден получает 1 096 голосов в штате Джорджия, где обработали уже 99% голосов. Таким образом, в этом штате Байден вырвался вперед и опережает Трампа на 917 голосов. Победа в этом штате дает 16 выборщиков.

В Неваде Байдену уходят еще 11 438 голосов жителей штата, разрыв между кандидатами составляет 0,9 процентных пункта в пользу бывшего вице-президента. На данный момент в штате учтены 89% голосов. Победа в этом штате дает 6 выборщиков.

Кроме того, после обработки большего числа бюллетеней Байден заручился поддержкой еще 47 052 жителей Аризоны, где осталось подсчитать еще 10% бюллетеней. Победа в этом штате дает 11 выборщиков.

При этом Трамп с минимальным отрывом (0,1 - 0,3 процентных пункта) лидирует в Пенсильвании, он получает 18 229 голосов избирателей. В штате пока обработано 98% бюллетеней. В штате осталось подсчитать около 25 тыс. бюллетеней, многие из которых с дефектами - например, с отсутствующей или неверной датой или подписью. Победа в Пенсильвании дает 20 выборщиков.

Пока еще продолжается подсчет голосов и в других штатах США, принципиально важных для исхода президентских выборов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции.

Американские СМИ отмечают, что это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Трамп ранее также заявил, что в Пенсильвании действует "коррупционная машина" демократов, которую составляют "официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов". По словам президента, он там ходил в школу и много об этом знает.

Отметим, более 150 тыс. бюллетеней застряли в пунктах обработки корреспонденции почтовой службы США и не были доставлены ко дню выборов, 12 тыс. из них относятся к пяти штатам, где исход выборов еще неизвестен.

Претензии Трампа выглядят тем более странно, что он сам и его супруга Мелания сами голосовали на предыдущих выборах по почте в штате Флорида, а его предвыборный штаб призывал сторонников Трампа голосовать именно по почте, стремясь мобилизовать свой электорат в условиях отставания республиканца от соперника Джо Байдена.

Возглавляет почтовую службу США республиканец Луис Деджой, который перечислил Трампу на избирательную кампанию 2020 года 1,2 миллиона долларов. Ранее Деджой неоднократно говорил, что его "священный долг" - обеспечить возможность для 198 миллионов американцев проголосовать по почте. Однако в итоге работа службы, возглавляемой республиканцем, оказалась неудовлетворительной.

В штатах Аризона, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия, где победитель президентской гонки еще не определен, более 15% бюллетеней доставлено с опозданием.

Примечательно, что одновременно с громкими заявлениями Деджой начал сокращать расходы почтовой службы, и это негативно отразилось на скорости доставки корреспонденции.