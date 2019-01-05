Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера в течение 18 месяцев расследует предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп призывал прекратить расследование.
Robertas Muelleris
© Reuters / Scanpix

Федеральный окружной суд США в Вашингтоне в пятницу, 4 января, продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за день до истечения полномочий комиссии под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая занимается расследованием.

Как правило, период действия полномочий ведущих расследование в подобных делах составляет 18 месяцев, отмечает информагентство AFP. При этом он может быть продлен максимум на полгода. Представитель суда не сообщил, на какой срок продлена работа комиссии.

В ходе расследования команда спецпрокурора Мюллера предъявила обвинения 33 фигурантам. В их числе - трое бывших помощников президента Дональда Трампа.

Глава государства неоднократно призывал прекратить федеральное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, называя его "охотой на ведьм". Российская сторона также отрицает свое вмешательство в выборы.

Deutsche Welle
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