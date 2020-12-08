aA
Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer.
BioNTech & Pfizer
BioNTech & Pfizer
© AFP / Scanpix

Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают "никаких особых опасений по поводу безопасности", которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.

Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Британия начинает вакцинацию от Covid-19 (12)

Британия во вторник первой из западных стран начинает...

Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса. Вакцинация начнется уже со следующей недели (16)

Великобритания стала первой в мире страной,...

Еврокомиссар от Литвы: страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели (13)

Делегированный Литвой еврокомиссар Виргилиюс...

TOP новостей

В Литве вступают в силу более жесткие условия карантина: нельзя встречаться членам более двух семей (80)

С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие...

Aliaksandras Lukašenka

В Беларуси идет эскалация насилия с ростом по экспоненте со стороны власти Интервью Delfi: "Все это для нынешнего режима закончится неминуемо плохо"

Гражданской войной периодически называют нынешнюю...

Ученый: если цифры не изменятся, единственный выход – полностью остановить жизнь (21)

В среду в Литве зафиксирован еще один рекорд -...

В Литве диагностировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть (39)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3128 новых...

Работающий в Великобритании врач: Литва переживает первую волну, которую Европа перенесла весной (14)

Великобритания 8 декабря праздновала день победы – от...