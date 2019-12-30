В США преступник ранил 5 человек в доме раввина

Преступник ворвался в дом раввина в Монси, ранив ножом пятерых человек. Президент США, губернатор штата Нью-Йорк и другие чиновники осудили нападение.
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В США, в городе Монси (штат Нью-Йорк) пять человек получили ранения в результате ножевой атаки на дом раввина. О преступлении, которое произошло накануне, в субботу, стало известно в воскресенье, 29 декабря. Подозреваемый в нападении, 37-летний мужчина, был задержан несколькими часами спустя. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая покушение на убийство. На предварительных слушаниях он свою вину не признал. Подозреваемый был отпущен под залог в 5 миллионов долларов. Очевидец происшествия сообщил, что злоумышленник также намеревался проникнуть на территорию синагоги, располагавшейся по соседству, однако она оказалась запертой.

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал произошедшее терактом и "отвратительным трусливым действием". Он подчеркнул, что в его штате "нулевая терпимость" к антисемитизму. Куомо также заявил, что преступники начали "массовые нападения", имея в виду более ранние нападения на еврейские учреждения. Осудил нападение и президент США Дональд Трамп, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В Монси проживает крупная еврейская община - около 30 тысяч человек, что составляет примерно треть от общего населения города. Нападение в Монси произошло во время еврейского праздника Хануки.

В последнее время в США участились антисемитские нападения. В частности, в октябре 2018 года 46-летний преступник убил 11 человек в синагоге в городе Питтсбург. 10 декабря 2019 года в результате перестрелки на рынке кошерных продуктов в Джерси-сити было убито несколько человек. По заявлению мэра города Стивена Фалопа, преступники намеренно выбрали для перестрелки именно это место.

Deutsche Welle
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