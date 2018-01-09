При этом в 2015 году число погибших было больше - 995. Вместе с этим в 2017 году по данным ФБР при исполнении служебных обязанностей погибли 46 полицейских (в 2016-м году - 66).
Как следует из отчета WP, 22 процента погибших были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%. При этом 19 застреленных были безоружными (в 2016-м году безоружных было 17, в 2015-м - 35).
В минувшем году случаи полицейского насилия в отношении афроамериканцев неоднократно приводили к массовым акциям протеста и беспорядкам. Суммарно же безоружных среди застреленных американскими полицейскими было 68 (в 2016-м году - 51, в 2015-м - 94).
Смертельные случаи при применении оружия полицейскими в США фиксируются значительно чаще, чем в других западных развитых странах. По данным британской организации Inquest, в 2016 году в Соединенном Королевстве были убиты четыре человека, а в Германии, по данным издания Tagesspiegel, - 13.
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