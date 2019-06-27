В США, пока только в одном городе, запретили электронные сигареты

Запрет распространяется на устройства, не получившие сертификат о безопасности американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На данный момент такого сертификата нет ни у одной компании, производящей электронные сигареты.

Городской совет Сан-Франциско во вторник проголосовал за введение запрета на продажу электронных сигарет в городе.

Запрет затронет как обычные магазины, так и онлайн-ритейлеров, которые не смогут доставлять электронные сигареты своим клиентам по адресам в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско базируется один из самых крупных производителей электронных сигарет в США — компания Juul Labs. В компании утверждают, что подобный запрет лишь подтолкнет потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведет к появлению черного рынка электронных сигарет.

У мэра Сан-Франциско Лондон Брид есть 10 дней на то, чтобы подписать поддержанный городским советом законопроект, однако она уже дала понять, что поддерживает введение запрета на продажу электронных сигарет.

"Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия", — заявила Лондон Брид.

"Это эпидемия"

Закон вступит в силу через семь месяцев после его подписания. Не исключено, что противники этого закона попробуют оспорить его в суде.

Активисты, выступающие за отказ от использования электронных сигарет, говорят, что производители ведут рекламную кампанию, рассчитанную на популяризацию своей продукции среди молодежи.

Также активисты настаивают на проведении масштабного исследования влияния электронных сигарет на здоровье.

Они полагают, что электронные сигареты могут подтолкнуть вообще не куривших раньше людей к переходу на обычные сигареты.

В частности, активисты считают, что Juul нечестным образом способствует популяризации электронных сигарет среди несовершеннолетних, используя добавки с определенными вкусами, особенно популярными среди тинейджеров.

In response to Juul's PR push to absolve itself for creating the youth e-cig epidemic (teen e-cig use spiked 78% last year), we've launched an ad campaign that tells the truth:

Juul enticed kids with sweet flavors like mango and mint, then hooked them with a strong nicotine hit. pic.twitter.com/bQDreyn06f

— Campaign for Tobacco-Free Kids (@TobaccoFreeKids) June 25, 2019



"В прошлом году число подростков, использующих электронные сигареты, выросло на 78%. Это эпидемия",- говорится в заявлении некоммерческой организации Campaign for Tobacco-Free Kids.



"Бегство от ответственности"



Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррера приветствовал решение городских властей о введении запрета на продажу электронных сигарет. Позицию FDA по регулированию рынка электронных сигарет он назвал бегством от ответственности.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, число американских тинейджеров, использующих никотиносодержащую продукцию, выросло на 36% за прошлый год.

Согласно федеральному закону США, продажа табачной продукции разрешена лицам не моложе 18 лет. В Калифорнии и еще нескольких штатах США возрастная граница составляет 21 год.

Компания Juul ранее заявляла, что выступает за сокращение использования электронных сигарет среди молодежи.

При этом производитель электронных сигарет подчеркивал, что такие шаги должны быть комплексными и рассчитанными на то, чтобы защитить молодежь от перехода на обычные сигареты.

"Полный запрет подтолкнет бывших взрослых курильщиков, перешедших на электронные сигареты, к возвращению к обычным сигаретам", — заявил пресс-секретарь Juul Тэд Куан.

Компания считает, что можно было бы обойтись без полного запрета на продажу электронных сигарет, сделав обязательным, например, сканирование удостоверения личности при продаже сигарет.

"Мы уже приняли довольно жесткие меры для того, чтобы не допустить попадания нашей продукции в руки несовершеннолетних, и продолжаем предпринимать шаги в этом направлении", — отметил представитель компании.

Скрытая реклама?

При этом он отметил, что традиционную табачную промышленность никто не трогает, даже несмотря на то, что ежегодно в Калифорнии около 40 тыс. человек умирает от болезней, связанных с курением табака.

На долю Juul приходится 70% рынка электронных сигарет в США. 35% Juul принадлежит производителю сигарет Marlboro — компании Altria Group.

Ранее компания Juul отказалась от использования в своей продукции таких популярных у молодежи вкусов как манго и огурец и ограничила доступ пользователей к своим страницам в социальных сетях.

В мае более сотни организаций общественного здравоохранения и борьбы против курения из 48 стран обратились с призывом к компаниям Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat принять оперативные меры, чтобы ограничить скрытую рекламу табачных изделий на своих платформах.

Технология распознавания лиц

Ранее Сан-Франциско стал первым городом в США, запретившим полиции и другим местным службам использовать технологию распознавания лиц.

Большинство членов Наблюдательного совета проголосовали за запрет. Любые закупки технологий видеонаблюдения теперь должны быть согласованы с администрацией города.

Сторонники запрета считают, что эту технологию в ее нынешнем виде нельзя считать надежной, и что она посягает на неприкосновенность частной жизни и свободу граждан.

Помимо опасений в неправомерном использовании один из главных аргументов активистов заключался в том, что система распознавания может ошибаться, особенно при опознавании лиц женщин и темнокожих.

В Китае, где количество камер наружного видеонаблюдения исчисляется сотнями миллионов, система по ошибке выписала штраф за переход дороги на красный свет знаменитости, приняв фотографию на автобусе за живого человека.

В России технология распознавания лиц набирает популярность. Глава Сбербанка заявлял о планах к 2020 году полностью перейти на обслуживание клиентов на основе биометрической идентификации.

По словам Грефа, в банке уже разработаны системы идентификации клиентов по сетчатке глаза и отпечаткам пальцев. Сбор биометрических данных клиентов для единой базы банк начал еще в 2018 году.

Система распознавания лиц уже применяется в московском метро. Она была запущена в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда на нее потратили около 30 млн рублей.

В начале 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение года технология появится и в уличных камерах.