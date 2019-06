В США, пока только в одном городе, запретили электронные сигареты

Запрет распространяется на устройства, не получившие сертификат о безопасности американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На данный момент такого сертификата нет ни у одной компании, производящей электронные сигареты.

Городской совет Сан-Франциско во вторник проголосовал за введение запрета на продажу электронных сигарет в городе.

Запрет затронет как обычные магазины, так и онлайн-ритейлеров, которые не смогут доставлять электронные сигареты своим клиентам по адресам в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско базируется один из самых крупных производителей электронных сигарет в США — компания Juul Labs. В компании утверждают, что подобный запрет лишь подтолкнет потребителей к возвращению к традиционным сигаретам, а также приведет к появлению черного рынка электронных сигарет.

У мэра Сан-Франциско Лондон Брид есть 10 дней на то, чтобы подписать поддержанный городским советом законопроект, однако она уже дала понять, что поддерживает введение запрета на продажу электронных сигарет.

"Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия", — заявила Лондон Брид.

Закон вступит в силу через семь месяцев после его подписания. Не исключено, что противники этого закона попробуют оспорить его в суде.

Активисты, выступающие за отказ от использования электронных сигарет, говорят, что производители ведут рекламную кампанию, рассчитанную на популяризацию своей продукции среди молодежи.

Также активисты настаивают на проведении масштабного исследования влияния электронных сигарет на здоровье.

Они полагают, что электронные сигареты могут подтолкнуть вообще не куривших раньше людей к переходу на обычные сигареты.

В частности, активисты считают, что Juul нечестным образом способствует популяризации электронных сигарет среди несовершеннолетних, используя добавки с определенными вкусами, особенно популярными среди тинейджеров.

In response to Juul's PR push to absolve itself for creating the youth e-cig epidemic (teen e-cig use spiked 78% last year), we've launched an ad campaign that tells the truth: