В Хьюстоне в американском штате Техас в церкви "Fountain of Praise" во вторник, 9 июня, прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом, который погиб от ран, полученных при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Тело Флойда, ставшего символом борьбы с расизмом, было перевезено из Миннеаполиса в Хьюстон, где он жил до 2014 года и где похоронена его мать.

В Миннеаполисе и Хьюстоне ранее провели несколько открытых церемоний прощания, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Церемония в Хьюстоне во вторник была закрытой и предназначалась для родственников, друзей, политиков, правозащитников, а также родственников жертв преступлений на почве расизма.

"Он изменил мир. Джордж Флойд изменил мир. И мы объявим миру, что он был тем самым, кто все поменял", - заявил на церемонии прощания член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин. Кандидат в президенты США Джо Байден отправил видеообращение, которое было показано на церемонии. В нем Байден объявил о том, что наступило "время расовой справедливости", и пообещал бороться с "систематическим насилием, которое все еще влияет на американскую жизнь".

Похороны прошли в закрытом режиме

После панихиды катафалк с телом Флойда отправился с полицейским эскортом на кладбище Houston Memorial Gardens в соседнем городе Пэрленд. На протяжении последней мили гроб везли на белой конной повозке, за ней следовали еще две. С богослужения велась прямая трансляция, однако церемония захоронения прошла в закрытом режиме.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Шовину предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

После трагедии по всей стране прокатилась волна протестов против расизма и полицейского насилия, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США был введен комендантский час.