В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках дизельного скандала

В иске утверждается, что на десятках тысяч автомобилей BMW X5 и 335d, проданных в 2009-2013 годах, установлено устройство, позволяющее в 27 раз превышать нормы дизельных выхлопов.
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В отношении немецких концернов BMW и Bosch подан иск в США, в котором подробно перечисляются предполагаемые манипуляции данных, касающихся выхлопных газов дизельных двигателей. В исправленном иске, внесенном в понедельник, 23 сентября, в суд в Нью-Джерси, утверждается, что автомобили BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели дизельных выхлопов, как и машины Volkswagen.

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Данное устройство имеет программу, которая может занижать данные о выбросах либо полностью отключать контроль над уровнем выхлопных газов. Иск касается десятков тысяч моделей BMW X5 и 335d, проданных в 2009-2013 годах. По мнению истцов, выхлопы вредных газов на данных автомобилях в 27 раз превышают допустимые в США нормы.

Bosch производил манипулированное программное обеспечение

Иск направлен также против немецкой компании Bosch, являющейся поставщиком комплектующих для автомобилестроителя BMW. Bosch производила программное обеспечение и являлась "активным и знающим" участником махинаций, отмечается в документе.

В июле председательствующий судья Кевин Макналти отклонил иск, поданный в марте 2018 года юридической конторой Hagens Berman против концернов Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford. При этом суд предоставил истцам возможность изменить иск. По словам адвоката Стива Бермана, за прошедшие месяцы были проведены обширные тесты по показателям выхлопов дизельных двигателей.

"Дизельный скандал"

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала. Вслед за Volkswagen штрафы в рамках дизельного скандала пришлось заплатить концернам Audi, Porsche, а также поставщику комплектующих Bosch.

Deutsche Welle
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