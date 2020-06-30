В США отменили закон Луизианы, ограничивающий аборты. Вот почему это важное решение

Сторонники запрета абортов надеялись, что после назначения Трампом двух консервативных судей Верховного суда в нем образуется большинство сторонников идей "pro-life" (англ. "в защиту человеческой жизни"). Однако свой голос за отмену закона Луизианы отдал председатель Верховного суда Джон Робертс, решив в итоге исход голосования. "За" высказались пять судей, "против" — четыре.

В 2016 году таким же образом был отменен аналогичный закон, принятый в штате Техас. Именно этим прецедентом Робертс объяснил свое решение.

В чем суть дела?



Согласно закону штата Луизиана, врачи, которые проводят аборты, должны официально сотрудничать с одной из больниц, находящихся на расстоянии не больше 30 миль (48 км) от их клиники.

По данным медицинской группы Hope (англ. — "надежда"), врачи которой проводят аборты, вступление закона в силу привело бы к закрытию двух их трех клиник Луизианы, где сейчас можно прервать беременность. Население штата при этом составляет около 4,6 млн человек.

Законодатели Луизианы объяснили принятие закона необходимостью защитить здоровье женщин. Но активисты, выступающие за право женщин делать аборты, утверждают, что осложнения после абортов случаются крайне редко и расположение больницы поблизости вовсе необязательно.

Они также отмечают, что многие больницы в штате связаны с религиозными организациями или их сотрудники придерживаются консервативных взглядов, поэтому многие из них не разрешают проводить аборты. В результате врачи не могут производить процедуру, поскольку у многих из них рядом нет больницы, способной оказать первую помощь в случае необходимости.

По мнению Верховного суда, это затрудняет реализацию конституционного права женщин сделать аборт.

Ранее закон Луизианы был отменен в местном суде, однако Апелляционный суд по пятому федеральному округу решил, что его реализация не приведет к закрытию клиник и оставил его в силе.

Какой была реакция?



Нэнси Норторп, глава общественной организации Центр защиты репродуктивных прав (Center for Reproductive Rights), которая оспаривала закон Луизианы, сказала, что решение Верховного суда облегчило ситуацию, но неуверенность в завтрашнем дне осталась. "Благодаря этому решению, клиники в Луизиане могут оставаться открытыми и продолжать обслуживать миллион женщин репродуктивного возраста, проживающих в штате", — отметила она.

"К сожалению, сегодняшнее решение суда не остановит тех, кто всеми силами пытается запретить аборты. Нам придется вновь вернуться в суд и продолжать борьбу — от штата к штату, от закона к закону — для защиты своего конституционного права на аборт", — сказала активистка.

Белый дом осудил решение Верховного суда, заявив, что он обесценивает здоровье матерей и жизнь еще не родившихся детей.

Анализ



Энтони Цуркер, корреспондент Би-би-си

У консерваторов появился еще один повод ненавидеть Джона Робертса.

Голос председателя Верховного суда, назначенного Джорджем Бушем-младшим, стал решающим при отмене закона Луизианы о работе клиник, где прозводятся аборты.

Слабым утешением для противников Робертса станут его заявления, что он вынужден уважать решение, принятое по аналогичному делу пять лет назад и ставшее прецедентом, — хотя он с ним и не согласен. Остальные назначенные республиканцами судьи Верховного суда, в том числе двое протеже Трампа, предпочли двигаться в сторону ужесточения ограничений законов об абортах.

Это решение — так же, как недавние вердикты в отношении прав ЛГБТ и мигрантов, — позволяет заключить, что идеологическая направленность Верховного суда снова будет одним из важнейших вопросов в ходе ноябрьских президентских выборов.

Решения Робертса были часто основаны на исключительно технических тонкостях, что напоминает либералам, насколько непрочными были их последние победы. И дает надежду республиканцам, что назначение еще одного консервативного судьи создат в суде окончательное большинство в их пользу.

Четыре года назад среди судей Верховного суда была вакансия, и это помогло Трампу склонить на свою сторону многих сомневавшихся республиканцев; (при этом демократы были меньше озабочены идеологической направленностью высшего судебного органа страны). Возможно, именно этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить Трампу его крайне неубедительную победу.

Теперь президент может надеяться, что история повторится.