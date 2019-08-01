В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль "Вудсток-50"

По данным издания, ранее об отказе от выступления на «Вудстоке» сообщили певица Майли Сайрус, The Raconteurs, а также Santana, Кантри Джо МакДональд и Джон Себастьян. Фестиваль должен был проходить недалеко от Балтимора.
Причиной отмены мероприятия могло стать несогласование между организаторами и властями места проведения фестиваля. «Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля, каким мы себе его представляли», — сказал один из продюсеров «Вудстока» Майкл Лэнг.
Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен вблизи Нью-Йорка, после его перенесли в Мэриленд в концертный павильон Merriweather Post.
Первый фестиваль «Вудсток» состоялся в августе 1969 года, в мероприятии приняли участие около 500 тыс. человек. Тогда на «Вудстоке» выступили такие музыканты, как Джими Хендрикс, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин и другие.
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