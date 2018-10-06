Суд в Чикаго признал белого полицейского, который в 2014 году застрелил чернокожего подростка, виновным в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Присяжные в пятницу, 5 октября, также признали полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в причинении тяжких телесных повреждений по 16 пунктам - за каждый выстрел, который он сделал в 17-летнего Лэкуана Макдоналда.
Ван Дайку грозит лишение свободы по совокупности сроком до 30 лет, однако, по мнению юристов, он, скорее всего, будет приговорен лишь к 10 годам тюрьмы, поскольку присяжные признали его виновным в убийстве второй, а не первой степени.
Семья Макдоналда назвала решение суда "победой для Америки". Власти Чикаго - третьего по величине города в США - уже заключили с семьей потерпевшего договор о компенсации в размере 5 млн долларов.
Дело Ван Дайка в 2014 году вызвало массовые протесты и напряженность в отношениях между афроамериканским населением и полицией. Это был лишь один из случаев, когда полиция открывала огонь по зачастую безоружным афроамериканцам. Поэтому стражей порядка обвиняли в расизме и несоразмерном применении силы.
Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов (34)
По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти...
В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"? (8)
6 октября в Латвии проходят парламентские выборы....
Пропавший в Пекине президент Интерпола, вероятно, задержан китайскими властями
Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под...
Израильский министр: российские C-300 в Сирии не смогут справиться с новейшим истребителям F-35 (69)
Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в...
Белый дом пригрозил Индии санкциями за контракт на поставку российских С-400 (6)
Соединенные Штаты на фоне заключения контракта Москвы...
TOP новостей
Тараканы и крысы – не единственная проблема студентов, живущих в общежитии (83)
Тараканы, клопы, крысы в подвалах, покрытое плесенью...
"Содра" дала месяц на погашение задолженностей: затем начнется процесс взыскания долгов (1)
Жители, которые работают на себя и до сих пор не...
Реакция частного детсада Ландсбергене на критику: расторгли договор с клиентами (13)
"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы...
Тысячи людей проводили в последний путь жестоко замученного партизана Раманаускасом-Ванагасом (441)
Вся Литва сегодня в Вильнюсе прощается и отдает честь...
Семья из Каунаса никогда не забудет поездку в Паневежис: такого мы не ожидали (7)
Участники проекта "Собери Литву" – семья из Каунаса,...