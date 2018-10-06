Суд в Чикаго признал белого полицейского, который в 2014 году застрелил чернокожего подростка, виновным в убийстве второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств. Присяжные в пятницу, 5 октября, также признали полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в причинении тяжких телесных повреждений по 16 пунктам - за каждый выстрел, который он сделал в 17-летнего Лэкуана Макдоналда.

Ван Дайку грозит лишение свободы по совокупности сроком до 30 лет, однако, по мнению юристов, он, скорее всего, будет приговорен лишь к 10 годам тюрьмы, поскольку присяжные признали его виновным в убийстве второй, а не первой степени.

Семья Макдоналда назвала решение суда "победой для Америки". Власти Чикаго - третьего по величине города в США - уже заключили с семьей потерпевшего договор о компенсации в размере 5 млн долларов.

Дело Ван Дайка в 2014 году вызвало массовые протесты и напряженность в отношениях между афроамериканским населением и полицией. Это был лишь один из случаев, когда полиция открывала огонь по зачастую безоружным афроамериканцам. Поэтому стражей порядка обвиняли в расизме и несоразмерном применении силы.