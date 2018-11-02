Суд Северного округа штата Калифорния 31 октября приговорил 66-летнюю Ирину Морговскую к полутора годам тюрьмы за участие в "заговоре" с целью незаконного экспорта компонентов для приборов ночного видения. Ее супруг, Наум Морговский, обвиняется также в мошенничестве и отмывании денег. Приговор ему будет вынесен 13 ноября. Обвинение просит назначить ему 15 лет и восемь месяцев тюрьмы, пишет РБК со ссылкой на судебные документы.

Семейную пару задержали в 2016 году, следствие вели агенты ФБР. Они пришли к выводу, что Морговские экспортировали из США сотни компонентов для приборов ночного видения на сумму более двух миллионов долларов. Технологии, переправленные семейной парой, попадали к российским силовикам.

В частности, весной 2015 года переданная Морговскими оптика использовалась для производства прицелов ночного видения (Infratech 404 и Infratech 406), которые тестировались в ходе тактических учений в Дагестане, полагает обвинение. Прицелы были установлены на пулемет "Печенег" и автомат AK-74 бойцов войсковой части 3179 (сейчас Центр специального назначения "Витязь" Росгвардии).

"Потенциальный урон [для США], который могло вызвать снабжение технологиями ночного видения батальона иностранных солдат, очевиден", - говорится в материалах уголовного дела.

Этим бизнесом Морговские начали заниматься с конца 1990-х годов. Они закупали оборудование через американские фирмы и затем, не имея на это лицензии, передавали его за рубеж с помощью почтовых или транспортных служб. Часть компонентов, поставленного таким образом в Россию, входила в специальный список оборудования, вывоз которого за границу может быть осуществлен только с разрешения директората по контролю оборонной торговли Госдепартамента США.

Следовательно, супруги нарушили положения закона о контроле за экспортом вооружений и Правила международного оборота вооружений.

В июне 2018 года Морговские признались, что с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года занимались незаконными поставками в Москву компонентов для приборов ночного видения, однако, по мнению стороны обвинения, обвиняемый не раскаялся и не представил следователям фактов из своей деятельности.

Морговские эмигрировали в США из СССР в 1970-е годы, а в 1990-е зарегистрировали в США две фирмы - Hitek International и Infravision. Они не имели торговых точек в США и не подавали запрос на получение специальной экспортной лицензии от Госдепаартамента. Приборы супруги держали в арендованных помещениях. По версии обвинения, основные компоненты - электронно-оптические преобразователи - перепродавались российской фирме Infratech, также контролируемой Морговским.

Морговский работал в сфере индустрии приборов ночного видения, а на незаконный бизнес семью толкнули финансовые сложности.

Обвинение также называет партнеров Морговских, оказывавших содействие их криминальным схемам. Это бывший гендиректор Infratech Вадим Павлов, ее номинальный совладелец Александр Путиловский, исполнительный директор компании Антон Софин и его отец - бизнесмен из Приморья и бывший депутат местного заксобрания Сергей Софин, который владеет Infratech сейчас. Также в материалах дела фигурирует сотрудник немецкой Frankfurt Laser Company Всеволод Мазо, помогавший Морговскому в поставках через Европу.

В России Infratech открыто реализовывала свою продукцию военным структурам, ч том числе спецподразделениям армии, МВД и ФСБ.