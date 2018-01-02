Для оказания поддержки пострадавшим от домогательств создан специальный фонд, пожертвования в который собираются на платформе GoFundMe.
Менее чем за две недели существования проекта его создателям удалось собрать 13 млн долларов из запланированных 15.
Собранные деньги будут в первую очередь использоваться для оплаты юридической помощи как женщинам, так и мужчинам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочих местах.
Помогать планируется в первую очередь тем, кто не в состоянии оплатить юридические услуги самостоятельно; как правило, это работники сферы услуг, а также занятые в сельском хозяйстве и на производстве.
Создатели проекта также призывают покончить с проблемами гендерного неравенства и дисбаланса власти, чтобы больше женщин занимало влиятельные позиции и имело равную с мужчинами оплату труда.
Как говорится в обращении на сайте проекта, "пора положить конец тому, чтобы женщинам приходилось бороться за то, чтобы быть вхожими [в эксклюзивный круг], бороться за профессиональный рост и за то, чтобы быть услышанными".
"Время этой непробиваемой монополии вышло", — говорится в обращении.
Участники Time's Up также заявили о намерении добиваться принятия более строгих законов в сфере защиты от домогательств и дискриминации. В частности, они предлагают ввести штрафы для компаний, где имели место случаи домогательств.
Чтобы обратить внимание общественности на проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globe 7 января.
В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
В декабре журнал Time назвал персоной года 2017 "нарушителей молчания" — женщин и мужчин, которые открыто выступили против сексуальных домогательств на рабочем месте.
В прошлом году также популярность в соцсетях получил хэштаг #MeToo, сподвигнув многих женщин и мужчин поделиться личными историями, связанными с домогательствами.
Болгария не отменит сделку с Россией по обслуживанию истребителей МиГ (3)
Антимонопольная служба Болгарии отказалась...
Архивы: Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году
Писатель Константин Паустовский был среди кандидатов...
В Риге задержан журналист российского телеканала ТВЦ (7)
В Риге задержан журналист российского канала ТВЦ...
Молдова: Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона (2)
Конституционный суд Молдовы временно приостановил...
TOP новостей
Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (228)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...
Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (35)
Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (59)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...