Инициативу под названием Time's Up ("Время вышло") поддержало более 300 человек, в том числе актрисы Натали Портман (на фото), Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон и другие.
Protesto prieš seksualinį priekabiavimą akimirka
© Vida Press

Для оказания поддержки пострадавшим от домогательств создан специальный фонд, пожертвования в который собираются на платформе GoFundMe.

Менее чем за две недели существования проекта его создателям удалось собрать 13 млн долларов из запланированных 15.
Собранные деньги будут в первую очередь использоваться для оплаты юридической помощи как женщинам, так и мужчинам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочих местах.

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Помогать планируется в первую очередь тем, кто не в состоянии оплатить юридические услуги самостоятельно; как правило, это работники сферы услуг, а также занятые в сельском хозяйстве и на производстве.

Создатели проекта также призывают покончить с проблемами гендерного неравенства и дисбаланса власти, чтобы больше женщин занимало влиятельные позиции и имело равную с мужчинами оплату труда.

Как говорится в обращении на сайте проекта, "пора положить конец тому, чтобы женщинам приходилось бороться за то, чтобы быть вхожими [в эксклюзивный круг], бороться за профессиональный рост и за то, чтобы быть услышанными".

"Время этой непробиваемой монополии вышло", — говорится в обращении.

Участники Time's Up также заявили о намерении добиваться принятия более строгих законов в сфере защиты от домогательств и дискриминации. В частности, они предлагают ввести штрафы для компаний, где имели место случаи домогательств.

Чтобы обратить внимание общественности на проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globe 7 января.

В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

В декабре журнал Time назвал персоной года 2017 "нарушителей молчания" — женщин и мужчин, которые открыто выступили против сексуальных домогательств на рабочем месте.

В прошлом году также популярность в соцсетях получил хэштаг #MeToo, сподвигнув многих женщин и мужчин поделиться личными историями, связанными с домогательствами.

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