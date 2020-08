В США опять беспорядки после стрельбы полицейских в афроамериканца

Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство 46-летнего Флойда вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.

На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.

По словам отца Блейка, его сын перенес операцию, состояние его здоровья стабильно.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.

"Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", — заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. "Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", — добавил он.

Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!" Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.

Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, власти ввели в Кеноше комендантский час.

В "Твиттере" власти Кеноши сообщили, что здания суда и администрации в понедельник будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.

Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.

"В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, средь бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", — сказал Эверс.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries.