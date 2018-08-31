Борис Ельцин в разговоре с Биллом Клинтоном называл Владимира Путина демократом, а также жестким и надежным человеком с внутренним стержнем.
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Президентская библиотека имени Билла Клинтона в четверг, 30 августа, опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями, в том числе стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным.

Ельцин 8 сентября 1999 года по телефону сообщает Клинтону о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Этот разговор состоялся почти через месяц после телеобращения Ельцина, в котором он заявил, что поддержит Путина на предстоящих президентских выборах.

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По словам Ельцина, на Путина он "наткнулся", после чего изучил его "биографию, интересы, знакомых". " Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в сфере его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко устанавливать хорошие отношения и находить контакт с партнерами", — сказал тогда Ельцин о Путине Клинтону.

Затем во время личной встречи 19 ноября того же года Клинтон спросил Ельцина о том, кто победит на выборах президента России. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад", — заявил Ельцин.

Путин, по его словам, "жесткий, у него есть внутренний стержень" и он "продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России". Встречавшийся ранее с Путиным Билл Клинтон отметил в разговоре, что преемник Ельцина "очень умен".

Deutsche Welle
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