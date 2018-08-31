Президентская библиотека имени Билла Клинтона в четверг, 30 августа, опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями, в том числе стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным.
Ельцин 8 сентября 1999 года по телефону сообщает Клинтону о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Этот разговор состоялся почти через месяц после телеобращения Ельцина, в котором он заявил, что поддержит Путина на предстоящих президентских выборах.
По словам Ельцина, на Путина он "наткнулся", после чего изучил его "биографию, интересы, знакомых". " Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в сфере его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко устанавливать хорошие отношения и находить контакт с партнерами", — сказал тогда Ельцин о Путине Клинтону.
Затем во время личной встречи 19 ноября того же года Клинтон спросил Ельцина о том, кто победит на выборах президента России. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад", — заявил Ельцин.
Путин, по его словам, "жесткий, у него есть внутренний стержень" и он "продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России". Встречавшийся ранее с Путиным Билл Клинтон отметил в разговоре, что преемник Ельцина "очень умен".
США требуют от России прекратить красть и пытать людей в Крыму
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине...
МИД Украины уже подготовил документы на разрыв договора о дружбе с Россией
Министерство иностранных дел подготовило пакет...
В Украину не пустили российского дипломата (1)
Пограничники в четверг не позволили заехать в Украину...
В США опубликовали расшифровку разговора Ельцина с Клинтоном о Путине (1)
Борис Ельцин в разговоре с Биллом Клинтоном называл...
США осуждают поведение России в Керченском проливе (2)
Государственный департамент США в четверг выступил с...
TOP новостей
Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (21)
Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...
Последний день уходящего лета прольется дождем
В пятницу заканчивается календарное лето. В Литве в...
Науседа уходит с поста президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (42)
Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...
Профессор о демографии в Литве: мы опустились на дно (182)
Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...
Лауринавичюс: Россия не блефует, а готовится к открытой войне с Западом (163)
В минувший вторник Россия заявила, что готовится к...