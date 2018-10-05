В сообщении Госдепартамента уточняется, что в ходе лотереи будут разыграны 50 тысяч виз, которые можно будет получить в течение финансового 2020 года (начнется 1 октября 2019 года и завершится 30 сентября 2020 года).

Визы смогут выиграть люди, родившиеся в одном из шести географических макро-регионов мира. Победителей определят методом случайной выборки.

В этом году ограничения на участие в лотерее введены для людей, которые родились в Бангладеше, Бразилии, Канаде, КНР (кроме Гонконга, Макао и Тайваня), Колумбии, Доминиканской республике, Сальвадоре, Гаити, Индии, Ямайке, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, на Филиппинах, во Вьетнаме и Великобритании (исключая Северную Ирландию).

Эти ограничения были введены в связи с тем, что больше 50 тысяч уроженцев этих стран эмигрировали в США в течение последних пяти лет.

Онлайн-регистрация для участия в Диверсификационной лотерее-2020 началась во вторник, 2 октября, и завершится 6 ноября. Ни одна из стран, участвующих в розыгрыше, не может получить больше, чем 7% всех разыгрываемых виз.

На сайте Госдепартамента опубликованы подробные инструкции для подачи заявления на участие в лотерее.

Программа Диверсификационной лотереи (Diversity Immigrant Visa) была учреждена 30 лет назад для того, чтобы расширить национальный и расовый состав иммигрантов, приезжающих в США. У заявителя на момент подачи заявки должно быть полное среднее школьное образование или два года опыта работы по специальности.

Президент Дональд Трамп призвал к упразднению визовой лотереи после теракта, который произошел в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Тогда Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана, который попал в США благодаря выигрышу в Диверсификационной лотерее, убил в даунтауне Нью-Йорке восьмерых человек. Трамп призвал Конгресс упразднить лотерейную программу и заменить ее на "систему оценки качеств" кандидатов на иммиграцию. ​

Несмотря на призывы президента, Сенат не одобрил целый ряд иммиграционных законопроектов весной 2018 года, включая проекты с предложениями об упразднении лотереи Greencard.