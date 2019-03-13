В США обсуждают возможность приостановки полетов Boeing 737 Max 8

Согласно высокопоставленным источникам в Белом доме, президент "принимает участие в дискуссиях" по поводу приостановки полетов Boeing 737 Max-8. Собеседники не уточняют, с кем Дональд Трамп обсуждает этот вопрос. Ранее во вторник глава компании Boeing Деннис Мюленбург заверил президента во время телефонного разговора в безопасности новых лайнеров.

Источники в администрации подтвердили факт разговора Трампа с Мюленбургом, однако отказались вдаваться в детали беседы. Звонок состоялся после того, как президент написал в своем Твиттере, что "самолеты становятся слишком сложными для полетов".

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019

Остается неизвестным, кто был инициатором разговора президента с главой Boeing.

Дональд Трамп пока отказывается приостановить полеты до выяснения причин обеих катастроф, которые могут быть связаны с работой программного обеспечения.

После крушения Boeing 737-Max 8 в Эфиопии, которое произошло в воскресенье, полеты лайнеров этой модели приостановили власти десятков стран. Такое решение приняли, в том числе, в Китае, Турции, Индонезии, Бразилии, Южной Корее и странах Евросоюза.

Целый ряд сенаторов от обеих партий во вторник призвали Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) также ввести временный запрет на полеты 737-Max 8.

Исполняющий обязанности главы авиационного ведомства Дэниел Элвелл во вторник сообщил, что FAA экстренно изучает все имеющиеся данные. В агентстве пока не обнаружили системных проблем с моделью 737-Max 8, которые давали бы основания для запрета на полеты. Элвелл заверил, что в случае, если такие проблемы будут обнаружены, ведомство незамедлительно примет соответствующие меры.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в интервью Fox News во вторник, что сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с Министерством транспорта и FAA, и что решение по поводу полетов новых Boeing будет принято "в соответствующее время".