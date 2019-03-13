В США обсуждают возможность приостановки полетов Boeing 737 Max 8

Администрация Дональда Трампа пока сопротивляется призывам приостановить полеты нового самолета Boeing 737 Max-8 после второго за шесть месяцев крушения лайнера этой модели.
„Ethiopian Airlines“ lėktuvo katastrofa
© Reuters / Scanpix

Согласно высокопоставленным источникам в Белом доме, президент "принимает участие в дискуссиях" по поводу приостановки полетов Boeing 737 Max-8. Собеседники не уточняют, с кем Дональд Трамп обсуждает этот вопрос. Ранее во вторник глава компании Boeing Деннис Мюленбург заверил президента во время телефонного разговора в безопасности новых лайнеров.

Статьи по теме:
Из Вильнюсского аэропорта не вылетел запрещенный в ЕС Boeing 737 MAX 8  (2)
Евросоюз закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing  (9)

Источники в администрации подтвердили факт разговора Трампа с Мюленбургом, однако отказались вдаваться в детали беседы. Звонок состоялся после того, как президент написал в своем Твиттере, что "самолеты становятся слишком сложными для полетов".

Остается неизвестным, кто был инициатором разговора президента с главой Boeing.

Дональд Трамп пока отказывается приостановить полеты до выяснения причин обеих катастроф, которые могут быть связаны с работой программного обеспечения.

После крушения Boeing 737-Max 8 в Эфиопии, которое произошло в воскресенье, полеты лайнеров этой модели приостановили власти десятков стран. Такое решение приняли, в том числе, в Китае, Турции, Индонезии, Бразилии, Южной Корее и странах Евросоюза.

Целый ряд сенаторов от обеих партий во вторник призвали Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) также ввести временный запрет на полеты 737-Max 8.

Исполняющий обязанности главы авиационного ведомства Дэниел Элвелл во вторник сообщил, что FAA экстренно изучает все имеющиеся данные. В агентстве пока не обнаружили системных проблем с моделью 737-Max 8, которые давали бы основания для запрета на полеты. Элвелл заверил, что в случае, если такие проблемы будут обнаружены, ведомство незамедлительно примет соответствующие меры.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в интервью Fox News во вторник, что сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с Министерством транспорта и FAA, и что решение по поводу полетов новых Boeing будет принято "в соответствующее время".

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Китай, Эфиопия, Индонезия приостанавливают полеты "Боинга 737 MAX 8" после катастрофы (4)

Авиационный регулятор Китай приостановил...

В Кении разбился пассажирский самолет, на борту было 149 человек (8)

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и...

В мире

Максима Галкина "обвинили" в заказе убийства Филиппа Киркорова (1)

Предполагаемый участник "Исламского государства"...

Дочь убитого соратника Березовского ищет свидетелей: "Это была имитация суицида" (8)

"Дочь убитого Николая Глушкова, проживавшего в изгнании...

План развода Лондона с ЕС отвергнут. 8 сценариев, что ждет Британию, Brexit и Мэй (5)

Парламент Британии во второй раз отверг проект...

Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО (19)

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Москву в...

В США обсуждают возможность приостановки полетов Boeing 737 Max 8

Администрация Дональда Трампа пока сопротивляется...

TOP новостей

Новейшие президентские рейтинги: эксперты предлагают не спешить с выводами (47)

В новейших президентских выборах ясно видны два лидера...

Ипотека в Литве дорожает: аналитики не рекомендуют обращаться в банки (19)

Ипотека в Литве дорожает – процентная ставка достигла...

Модели запрещенного в ЕС "Боинга" не смогут летать через Литву

Запрет использовать в литовском воздушном...

Новый план: за отказ от старых и загрязняющих окружающую среду авто - компенсация (17)

Литовским водителям, которые откажутся от старых...

В окружении трех женщин Сквернялис представил свой избирательный штаб (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на...