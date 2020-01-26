Скандал "Украинагейт", послуживший причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, обрастает новыми подробностями. В частности, агентство The Associated Press в субботу, 25 января, распространило аудиофрагменты видеозаписи, на которой Трамп касается российско-украинского конфликта и приостановки военной помощи Вашингтона Киеву.

"Как долго они (Украина. - Ред.) продержались бы в борьбе с Россией?" - говорит человек, которого журналисты назвали президентом США. Видеозапись была сделана в ходе частного ужина в апреле 2018 года в Trump International Hotel в Вашингтоне. Вскоре после этого вопроса Трамп переходит к теме увольнения Мари Йованович, которая в то время была послом США в Украине.

Увольнение посла США в Украине

Американский телеканал ABC News обнародовал те аудиофрагменты этого разговора, которые касаются Йованович. Один из говорящих, которого журналисты называют предпринимателем советского происхождения Львом Парнасом, отзывается о Йованович как о "самой большой проблеме" и утверждает, что "для начала нам необходимо избавиться от посла". На следующем отрывке слышен ответ Трампа: "Избавьтесь от нее! Завтра же снимите ее с должности". Этот фрагмент передан в прокуратуру США.

Экс-посол США в Украине в ходе дачи показаний в Палате представителей Конгресса США заявила, что глава государства лично добивался ее отставки. По словам Йованович, еще в марте 2019 года ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но в конце мая неожиданно уволили, не объяснив причин.

Трамп отрицает знакомство с бизнесменом Львом Парнасом

Лев Парнас является деловым партнером личного адвоката президента США Руди Джулиани. Трамп многократно заявлял, что не знаком с Парнасом, однако предприниматель предоставил демократам и журналистам материалы, опровергающие слова главы государства, в том числе совместные фотографии Трампа и Парнаса, а также поздравительную открытку в адрес Парнаса с подписью президента США. В интервью ряду СМИ он также пересказывал содержание разговора о после Йованович с Трампом.

Прокуратура США ведет расследование в отношении Джулиани и бизнесменов Парнаса и Игоря Фрумана, который тоже присутствовал на ужине. Последних обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, а за фактическим донором был скрыт реальный источник средств.

Процедура импичмента

Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, Трамп приостановил военную помощь Украине с целью оказания давления на Киев, утверждают демократы.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.