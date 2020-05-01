"Я так думаю", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос корреспондента телеканала о том, возможно ли к январю подготовить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

"Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что она будет безопасна и эффективна, - добавил Фаучи. - Я думаю, это выполнимо в случае, если все сложится".

Фаучи напомнил, что ранее в этом году уже заявлял о сроках создания вакцины и январь 2021 года не так уж далек от его первоначальных прогнозов.

"Я говорил в январе или феврале, что это (создание вакцины) займет от года до 18 месяцев, в январе как раз будет год", - подчеркнул Фаучи.

Готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Газета The New York Times на этой неделе писала, что команда Оксфорда, вероятно, достигла большого прогресса в создании вакцины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что, по данным его источников, администрация президента США Дональда Трампа осуществляет проект "Операция сверхзвуковая скорость", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев. Цель проекта - получить 300 млн доз вакцины к январю 2021 года.

"Операция сверхзвуковая скорость" будет использовать правительственные ресурсы для быстрого тестирования наиболее перспективных экспериментальных вакцин в мире на животных, а затем начнет скоординированные клинические испытания на людях.

Как заявил один из собеседников агентства, проект обойдется в миллиарды долларов уже имеющихся в распоряжении правительства.