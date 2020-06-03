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Несмотря на комендантский час, в ряде городов США продолжились антирасистские акции протеста. В Хьюстоне в демонстрации принял участие мэр города. На этот раз протесты прошли мирно.
В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда
© AFP / Scanpix

В ряде городов США вечером вторника, 2 июня, продолжились антирасистские акции протестов, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В Хьюстоне, где Флойд рос, в мирной демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, включая мэра города и родственников погибшего. Ожидается, что мужчину похоронят на кладбище в Хьюстоне 9 июня.

Демонстрации продолжились также в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго. В Нью-Йорке и Вашингтоне люди продолжали мирно протестовать даже после наступления комендантского часа. В американской столице сотни человек собрались у Белого дома и скандировали "К черту ваш комендантский час" и "Мы не уйдем", передает корреспондент агентства dpa.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем Соединенным Штатам. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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