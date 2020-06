В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

В ряде городов США вечером вторника, 2 июня, продолжились антирасистские акции протестов, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В Хьюстоне, где Флойд рос, в мирной демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, включая мэра города и родственников погибшего. Ожидается, что мужчину похоронят на кладбище в Хьюстоне 9 июня.

Today we march peacefully as one.

We walk to bring justice.

We walk to say his name and all their names.#JusticeForGeorgeFloyd #GeorgeFloydProtest #Houston pic.twitter.com/FvaRAQL3Iy