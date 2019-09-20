По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе. "Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", - отметил военный.

Детали разработанного Пентагоном плана Харригян раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Ответить американским военным, рассказавшим о своих планах в отношении России, решил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он посоветовал "заокеанским воякам" не увлекаться разработкой современных тактик и технологий, а просто учить историю. "У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт", - сказал высокопоставленный чиновник в беседе с корреспондентом РБК.

На эту же тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. "Не мое дело - комментировать заявления военных. Но можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", - сказал Дмитрий Песков.

В последние годы, после "украинского кризиса" и отторжения Крыма, западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.

В июле этого года стало известно, что американские солдаты проводят обучение ополченцев из стран Прибалтики: по мнению руководства, это поможет им противостоять российской оккупации в случае захвата западных земель Россией. Обучение было частью программы Ridge Runner в Западной Вирджинии, куда летом отправились войска из Латвии и Польши. Подразделения будут реагировать на ранние стадии гибридного конфликта. В их задачи может входить замедление наступающих подразделений страны-агрессора путем разрушения ключевых объектов транспортной инфраструктуры, нападения на вражеские силы в местах блокады и, возможно, использование в качестве передовых наблюдателей за самолетами НАТО, отвечающими на воздушные удары.

В то же время отмечается недостаточность сил НАТО на восточной границе. Россия держит около 760 танков в непосредственной близости от прибалтийских стран, тогда как страны НАТО вместе держат около 130 танков в одном регионе, и около 90 из них - американские М-1, находящиеся во временной ротации.

В декабре 2017 года отмечалось, что НАТО может столкнуться с трудностями, если Россия вторгнется в страны Прибалтики "решительно и внезапно". Авторы аналогичного доклада RAND выразили сомнения в возможностях США оперативно применить свои военно-воздушные силы в случае такого сценария. Они указывают на наличие в российской армии современных систем противовоздушной обороны.

В 2018 году отмечалось, что европейские страны испытывают серьезные проблемы с боеготовностью. У Греции и Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.

У более крупных и надежных союзников по НАТО тоже есть проблемы. Хорошо обученные и оснащенные силы Франции чрезмерно перегружены размещением войск в Африке. У Германии на бумаге есть тяжелые танковые и артиллерийские силы, которые можно бросить в бой, но правительственные надзорные службы заявляют, что армии недостает необходимого оборудования. В октябре 2018 года НАТО провело учения возле границ России, вызвав упреки Москвы, обвинившей альянс в "бряцании оружием".