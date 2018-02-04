Демократы в Конгрессе предостерегают Трампа от увольнения тех, кто расследует предполагаемые связи его предвыборного штаба с Кремлем. Директор ФБР защищает сотрудников.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Представители Демократической партии в Конгрессе США выступили с заявлением, в котором предостерегли от возможного увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера или других лиц, ответственных за расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем, сообщает в субботу, 3 февраля, AFP.

В свою очередь, Трамп в микроблоге Twitter написал, что руководство и следователи Федерального бюро расследований (ФБР), а также сотрудники министерства юстиции "политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев".

Ранее, 2 февраля, Трамп одобрил публикацию секретного меморандума, подготовленного конгрессменом-республиканцем Девином Нуньесом, в котором ставится под вопрос "законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР и Минюста в 2016 году.

Демократы в Конгрессе критикуют доклад Нуньеса как искаженный и политически мотивированный, имеющий целью помешать расследованию спецпрокурора Мюллера.

Директор ФБР защищает своих сотрудников

В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рей выступил в поддержку 35 тысяч своих сотрудников. "Слова развеются, как дым, но работа, которую вы делаете, сохранит значение", — сказано в его внутриведомственном послании.

Рей отметил, что в последние месяцы сотрудникам пришлось вынести немало трудностей, и похвалил их сплоченность, трудовую этику и профессионализм. Ни имя президента, ни меморандум в послании не упомянуты. Между тем, ему самому может грозить увольнение из-за конфронтации с Трампом.

Подобные выпады президента против американских следственных органов — редкий пример, напоминающий о конфронтации между президентом Ричардом Никсоном и Минюстом в период Уотергейтского скандала в 1970-х, отмечает агентство AFP.

Deutsche Welle
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