Речь идет о работе Джулиани в Украине, в частности, прокуроры изучают его возможные попытки добиться отставки тогдашнего посла США в Киеве Мари Йованович.
Связи Джулиани с бизнесменами советского происхождения
Отмечается, что расследование в отношении Джулиани связано с делом бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фурмана. Их ранее обвинили в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, при этом использовались деньги неназванного российского бизнесмена.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что Фруман и Парнас помогали Джулиани установить контакт с украинскими властями, чтобы добиться начала расследования против вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 Джо Байдена и его сына. По данным источников издания, Трамп отозвал посла Йованович в мае этого года якобы из-за препятствий попыткам убедить Киев провести расследование в отношении Байденов.
Громкий политический скандал в США вспыхнул после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Байденов. После этого демократы потребовали импичмента президента США.
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" массово эвакуируют население
Рекомендации эвакуироваться получили 4,2 млн жителей...
Макрон призвал Трампа остановить наступление Турции в Сирии
Президент Франции считает необходимым прекратить...
В США начато расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура США начала расследование в...
Франция заблокирует переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании
В Париже считают недостаточным прогресс Скопье и...
SpaceX надеется начать транспортировку астронавтов на МКС уже в следующем году (1)
Компания SpaceX может отправить американских...
TOP новостей
В общественном транспорте Вильнюса установят алкозамки (5)
В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже...
После пользования услугой дешевой автомойки ремонт машины хозяин оценил в 740 евро (2)
Невинное желание вымыть автомобиль во время обеденного...
Специалисты бьют в набат: жителям Литвы нужны не только большие пособия (17)
Разные группы общества по-парному понимают идею...
В Литву вернется тепло, воздух прогреется до 20 градусов
Сегодня погоду в Литве обусловит южная оконечность...