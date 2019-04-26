Поводом для расследования, говорится в заявлении генпрокурора, стал несанкционированный доступ к контактам пользователей, полученный Facebook.
Ранее в апреле соцсеть заявила, что с мая 2016 года «непреднамеренно скачала» адреса электронной почты 1,5 миллионов пользователей. В заявлении Facebook подчеркивалось, что эта информация не попала в третьи руки и была удалена.
Генпрокурор Нью-Йорка, объявляя о начале расследования, сообщила, что общее количество людей, информация о которых была получена соцсетью ненадлежащим образом, «может составлять сотни миллионов».
«Пришло время, чтобы Facebook понес ответственность за то, как обращается с персональными данными пользователей», — подчеркнула Джеймс.
В Facebook, комментируя начало расследования, заявили, что сотрудничают с прокуратурой Нью-Йорка и готовы ответить на все возникающие вопросы.
В адрес Facebook ранее неоднократно высказывались претензии о ненадлежащей защите данных пользователей, в частности об утечке данных в Cambridge Analytica. Основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США и Европарламенте.
Собственное расследование утечки в Cambridge Analytica вела Федеральная торговая комиссия США. По итогам расследования соцсети может грозить рекордный штраф в три-пять миллиардов долларов.
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