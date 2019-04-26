Соцсеть Facebook вновь заподозрили в нарушении правил обработки и хранения личных данных. О начале расследования в отношении Facebook объявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сообщает Reuters.
© Shutterstock

Поводом для расследования, говорится в заявлении генпрокурора, стал несанкционированный доступ к контактам пользователей, полученный Facebook.

Ранее в апреле соцсеть заявила, что с мая 2016 года «непреднамеренно скачала» адреса электронной почты 1,5 миллионов пользователей. В заявлении Facebook подчеркивалось, что эта информация не попала в третьи руки и была удалена.

Генпрокурор Нью-Йорка, объявляя о начале расследования, сообщила, что общее количество людей, информация о которых была получена соцсетью ненадлежащим образом, «может составлять сотни миллионов».

Статьи по теме:
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Акционеры Facebook требуют от Цукерберга поделиться властью

«Пришло время, чтобы Facebook понес ответственность за то, как обращается с персональными данными пользователей», — подчеркнула Джеймс.

В Facebook, комментируя начало расследования, заявили, что сотрудничают с прокуратурой Нью-Йорка и готовы ответить на все возникающие вопросы.

В адрес Facebook ранее неоднократно высказывались претензии о ненадлежащей защите данных пользователей, в частности об утечке данных в Cambridge Analytica. Основателю соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США и Европарламенте.

Собственное расследование утечки в Cambridge Analytica вела Федеральная торговая комиссия США. По итогам расследования соцсети может грозить рекордный штраф в три-пять миллиардов долларов.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Цукерберг потратил $22 млн на охрану. Facebook компенсировала все расходы (4)

На обеспечение безопасности основателя социальной...

Изменения в Facebook: что будет со страницей после смерти пользователя

Руководство Facebook сообщило, что намерено привлечь...

Facebook не исключает вмешательства в выборы в Европарламент (1)

Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что компании...

Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, где нарушаются права человека (3)

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что...

В мире

Трампу не разрешат остановиться в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья...

NSO Ateiviai Ateivių transporto priemonės

США приступили к борьбе с НЛО (1)

В США разработают специальные инструкции для служащих...

У Зеленского рассказали о роспуске Верховной Рады Украины

В команде победителя второго тура выборов президента...

На 100 человек меньше: власти Шри-Ланки уточнили число жертв теракта

В результате серии терактов, которые произошли в...

Трамп намерен предложить России и Китаю "грандиозную ядерную сделку" (9)

Администрация США занимается подготовкой проекта...

TOP новостей

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (56)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (46)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Погода: ожидается волна тепла и дождей (2)

Погоду в конце недели предопределит область низкого...