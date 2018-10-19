По словам представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний, несмотря на усилия специалистов, которые проводят лабораторные и другие тесты, причина большинства случаев заболевания остается не ясной.
Рост числа заболевших наблюдается с 2014 года, а пики приходятся на август и сентябрь. Согласно прогнозам, заболевание продолжит свое распространение. На сегодня оно зарегистрировано в 22 штатах, а заболевшие — дети до 18 лет и младше. Средний возраст пациентов — четыре года.
На сегодняшний день не существует специальных препаратов для лечения острого вялого миелита, также отсутствуют вакцины. Заболевание поражает спиной мозг и может приводить к пожизненному параличу. Его возбудители до сих пор остаются неизвестными, в качестве возможных причин врачи рассматривают вирусы, токсины и генетические нарушения.
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