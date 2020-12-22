В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда в понедельник утром, передает "Интерфакс".
Еще одна партия из 1000 доз вакцины Moderna доставлена в медицинский центр Святого Винсента в Бриджпорте (Коннектикут).
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа, которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Регулятор также разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.
Федеральное правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 миллиона доз вакцин от Moderna и Pfizer, отмечалось в сообщениях местных СМИ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: надо потерпеть хотя бы до середины января (69)
В понедельник на заседании государственной комиссии по...
Эксперты: мутировавший коронавирус скорее всего уже привезли в Литву (28)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...
Весть для находящихся в Великобритании: вернуться в Литву смогут лишь те, кто уехал по важной причине (21)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
В Литве диагностирован 1871 новый случай коронавируса и 54 смерти (33)
В Литве за минувшие сутки диагностирован 1871 новый...
Нарушители попали на видео: за такие действия ждет наказание (31)
Столичная компания по утилизации отходов Vilniaus atliekų...