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В американском штате Коннектикут началась вакцинация препаратом от COVID-19, произведенным компанией Moderna, сообщает в понедельник компания Hartford HealthCare. В ходе прямой трансляции на странице компании в Facebook можно увидеть, как проводится вакцинация медицинских работников.
В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna
© AP / Scanpix

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда в понедельник утром, передает "Интерфакс".

Еще одна партия из 1000 доз вакцины Moderna доставлена в медицинский центр Святого Винсента в Бриджпорте (Коннектикут).

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа, которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Регулятор также разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

Федеральное правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 миллиона доз вакцин от Moderna и Pfizer, отмечалось в сообщениях местных СМИ.

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