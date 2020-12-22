В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда в понедельник утром, передает "Интерфакс".

Еще одна партия из 1000 доз вакцины Moderna доставлена в медицинский центр Святого Винсента в Бриджпорте (Коннектикут).

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа, которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Регулятор также разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

Федеральное правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 миллиона доз вакцин от Moderna и Pfizer, отмечалось в сообщениях местных СМИ.