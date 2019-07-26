В США на федеральном уровне возобновят исполнение смертных приговоров

Согласно заявлению Минюста страны, Бюро тюрем США утвердило к применению химический препарат для казни, который в настоящее время используется в нескольких штатах. Эта смертельная инъекция будет сделана пяти заключенным. Три казни назначены на декабрь 2019, а две на январь 2020 года. Минюст США заявил, что следующие казни будут назначены на более поздний срок.
Последняя федеральная казнь в Соединенных Штатах состоялась в 2003 году, когда ветеран войны в Персидском заливе Луи Джонс-младший был приговорен к смертной казни за похищение и убийство 19-летнего солдата. Согласно сообщению Информационного центра о смертной казни, в настоящее время 65 заключенных находятся в федеральных камерах смертников. Законы о смертной казни действуют более, чем в половине штатов США.
"Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательство, принятое народными представителями в обеих палатах Конгресса и утвержденное президентом, - заявил министр юстиции Уильям Барр. - При администрациях обеих партий Министерство юстиции добивалось смертной казни против самых злостных преступников, включая этих пяти убийц, каждый из которых был осужден присяжными после полного и справедливого разбирательства".
Среди пяти осужденных, подлежащих казни, Даниэль Льюис Ли, член группы сторонников превосходства белой расы. Он был осужден в 1999 году за убийство семьи из трех человек, включая 8-летнюю девочку. Все пять осужденных использовали все свои апелляции и другие средства правовой защиты, сообщили в Минюсте страны.
Заключенные будут казнены с помощью пентобарбитала, смертельного препарата, который заменяет состав из трех растворов, ранее использовавшийся при исполнении смертных приговоров по решению федеральных властей. По данным Министерства юстиции, с 2010 года в 14 штатах этот препарат использовался более чем в 200 казнях.
Смертная казнь на федеральном уровне была отменена в США в 1972 году, после того как Верховный суд признал ее "дискреционным наказанием". Но позже, в 1988 году, она была частично восстановлена, что привело к казни трех заключенных.
США - единственная из западных стран, где до сих пор осуществляются смертные приговоры. В двадцати девяти штатах действуют законы о смертной казни. В прошлом году в США было казнено 25 заключенных, приговоренных к смертной казни.
Смертная казнь практически отменена во всех странах Европы, кроме Беларуси.
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