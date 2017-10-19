В США легкомоторный самолет сел на шоссе и таранил автомобили

В США в штате Флорида небольшой самолет приземлился на шоссе с автомобилями, протаранив две машины. В результате ЧП пять человек получили легкие травмы, троим потребовалась госпитализация, передает Reuters.
© Reuters / Scanpix

Произошло это в городе Сент-Питерсберг. По информации полицейского управления города, самолет приземлился на 18 авеню, после чего врезался во внедорожник.

Госпитализация потребовалась троим: пилоту и пассажиру самолета, а также водителю автомобиля, передает РИА "Новости".

Fox News сообщает, что в ДТП на шоссе попал двухмоторный самолет Cessna.

Информации о том, что вынудило пилота садиться на автотрассу, на момент написания заметки не поступало.

NEWSru.com
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