В США легкомоторный самолет сел на шоссе и таранил автомобили

Произошло это в городе Сент-Питерсберг. По информации полицейского управления города, самолет приземлился на 18 авеню, после чего врезался во внедорожник.

Госпитализация потребовалась троим: пилоту и пассажиру самолета, а также водителю автомобиля, передает РИА "Новости".

Fox News сообщает, что в ДТП на шоссе попал двухмоторный самолет Cessna.

Информации о том, что вынудило пилота садиться на автотрассу, на момент написания заметки не поступало.

Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV

— St. Pete Police (@StPetePD) October 18, 2017