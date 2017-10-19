В США легкомоторный самолет сел на шоссе и таранил автомобили

Произошло это в городе Сент-Питерсберг. По информации полицейского управления города, самолет приземлился на 18 авеню, после чего врезался во внедорожник.
Госпитализация потребовалась троим: пилоту и пассажиру самолета, а также водителю автомобиля, передает РИА "Новости".
Fox News сообщает, что в ДТП на шоссе попал двухмоторный самолет Cessna.
Информации о том, что вынудило пилота садиться на автотрассу, на момент написания заметки не поступало.
Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV
— St. Pete Police (@StPetePD) October 18, 2017
Plane crash on 18 Av S and 16 St S pic.twitter.com/O2OXGOhtWC
— St Pete Fire Rescue (@StPeteFR) October 18, 2017
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