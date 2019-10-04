В США из-за "вейпинга" умерли 18 человек, еще у тысячи выявлены легочные заболевания

По их информации, случаи летального исхода были зарегистрированы в 15 американских штатах. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний указывают, что большинство заболевших (70%) - мужчины, при этом в 80% случаев речь идет о людях в возрасте младше 35 лет. Из них 16% - подростки, которым не исполнилось еще 18 лет, 21% - пациенты в возрасте от 18 лет до 21 года.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия по вопросу о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В начале сентября сообщалось, что эпидемия легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, затронула 33 штата и более 450 человек.

В CDC подчеркнули, что у пациентов не выявлено никаких инфекций, поэтому специалисты связывают данные случаи заболеваний именно с химическим воздействием. Все пострадавшие курили вейпы за 90 дней, а чаще всего - за неделю до появления симптомов. У всех пациентов, прежде чем их состояние ухудшилось настолько, что потребовалась госпитализация, обычно наблюдались кашель, боль в груди или затрудненное дыхание. Некоторые также сообщили о тошноте, рвоте, диарее, усталости, лихорадке и потере веса.

4 сентября Мичиган первым из штатов США заявил о временном запрете на продажу ароматизированных электронных сигарет. Он коснется как обычных, так и интернет-магазинов и будет действовать полгода, но губернатор сможет продлевать запрет. На электронные сигареты без ароматических добавок ограничение не распространяется.

Губернатор штата Гретхен Уитмер объяснила, что производители вейпов "подсаживают" на них детей, используя приятные на вкус добавки, и вводят покупателей в заблуждение, говоря о "безопасности" электронных сигарет. В связи с этим министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет. У умершего "вейпера" было диагностировано тяжелое респираторное заболевание.

В январе руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 году возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Число старшеклассников-"вейперов" в 2018 году возросло на 78%, среди учеников 5-8 классов - на 48%. В итоге свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от этой привычки с 2017 по 2018 год.