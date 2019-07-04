По оценкам экспертов, из одной бочки получается в среднем 150-210 бутылок виски стандартного размера. Таким образом, потребители недополучат около 6 миллионов бутылок самого продаваемого в мире американского кукурузного виски.
Как сообщили представители компании, самая вероятная причина пожара - удар молнии. В результате пожара, который начался в ночь на среду, один из складов выгорел полностью, несмотря на попытки пожарных потушить пламя в течение нескольких часов. Пострадавших нет.
По оценке Bloomberg, если брать среднюю розничную цену за бутылку Jim Beam в 15-35 долларов, то пожар нанес компании ущерб приблизительно в 90-300 миллионов долларов.
Однако, как сообщил в своем официальном заявлении представитель Jim Beam Дэн Коэн, уничтоженный виски был "относительно молодым", поэтому данный инцидент не нанесет ущерба розничным продажам компании и не повлияет на доступность виски Jim Beam для потребителей, передает "Голос Америки".
#BREAKING Jim Beam bourbon warehouse on fire in Kentucky. 45,000 barrels are currently burning #4yourmorning @CBS4Indy pic.twitter.com/TPaLFgJxTq— Angela Brauer (@AngelaBrauerTV) July 3, 2019
About 40,000 barrels of bourbon caught fire at a Jim Beam warehouse facility in Kentucky, potentially costing hundreds of millions of dollars in damages pic.twitter.com/3y6Y90tOmA— TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 3, 2019
Местные жители сообщают, что в воздухе теперь стойкий запах бурбона. А протекающий рядом со сгоревшим складом приток реки Кентукки под названием Гленс стал "алкогольным".
На фото, сделанных с воздуха, видно, как виски, попавший в приток из горящих бочек, перемешивается с водой и спускается вниз по течению. Как пишет The Daily Mail, пожарные, прибывшие на место ЧП вечером во вторник, 2 июля, специально не тушили пожар, позволяя пламени уничтожить сусло в бочках, чтобы оно не попало в окружающую среду и не нанесло вред природе (сусло, попав в реку, способно понизить содержание кислорода в воде и привести к гибели всей рыбы).
Компания-производитель уже наняла команду специалистов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которые должны минимизировать ущерб от "бурбоновых стоков" для окружающей среды.
Jim Beam принадлежат 126 складов в штате Кентукки, на которых хранится около 3,3 миллионов бочек с виски. Нынешняя потеря составляет приблизительно 1,4% от всего виски в США.
Все потери компании-производителя были застрахованы.
Jim Beam - самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.
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