В США из-за споров о бюджете сократят работу госучреждения

Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Из-за этого с полуночи субботы (8:00 мск) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун".
Причиной разногласий конгрессменов стало намерение Дональда Трампа прописать в проекте бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.
Госдеп, Минюст и NASA будут затронуты
"Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений, в частности, Годепартамент, министерство внутренней безопасности, Минюст, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другие.
По предварительным оценкам, порядка 380 тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще 420 тысяч сотрудников, от чьей работы государство не может отказаться, должны будут продолжить выполнение служебных обязанностей без оплаты. Речь идет, в частности, о сотрудниках правоохранительных органов и персонале органов исполнения наказаний. В январе-феврале 2018 года в США уже было два кратковременных "шатдауна".
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