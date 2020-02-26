В США готовят вакцину от коронавируса COVID-19 к испытаниям на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna готовит вакцину для борьбы скоронавирусом COVID-19 (Sars CoV-2) к клиническим испытаниям на людях. Первые образцы вакцины направлены специалистам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), сообщило издание The Wall Street Journal во вторник, 25 февраля.
Эксперты NIAID рассчитывают к концу апреля начать тесты с двумя десятками добровольцев, заявил руководитель института Энтони С. Фаучи. Предварительные результаты испытаний могут появиться в июле-августе, однако сама вакцина может стать доступной не ранее следующего года из-за необходимости дополнительных исследований и работы с регуляторами, добавил Фаучи.
Рекордные сроки разработки вакцины
При этом эксперт особо выделил рекордные сроки от разработки образцов до первых испытаний на людях. В случае с тяжелым острым респираторым синдромом (ТОРС, или SARS, известным также как атипичная пневмония) в 2002 году на это ушло более полутора лет, отметил Фаучи.
Китайские ученые обнародовали нуклеотидную последовательность вируса нового типа в начале января. Это позволило специалистам во всем мире начать работу над созданием вакцины.
Компания Moderna работает над созданием вакцин и медицинских препаратов на основе матричной рибонуклеиновой кислоты. На данный момент фирма с десятилетней историей не вывела на рынок ни одной вакцины или лекарства.
Коронавирус проник в четыре десятка стран
С момента вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже в 41 страну и территорию. По состоянию на 26 февраля в мире выявлена примерно 81 000 случаев заражения, почти 9000 больных находятся в тяжелом состоянии. Свыше 30 000 человек выздоровели. Более 2760 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом.
Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР (78 064 инфицированных, 2715 смертей). На втором месте следует Южная Корея (1146 инфекций и 12 летальных исходов). В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия (322 заболевших и 11 умерших). В Германии зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
TOP новостей
В связи с угрозой распространения коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация (97)
Чтобы совладать с угрозой распространения...
Европейская Комиссия: общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с уровнем нищеты в Литве (134)
Общий рост экономики скрывает реальную ситуацию с...
Жители Литвы сказали, о какой пенсии мечтают: в реальности все будет не так (45)
Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы...
Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф (57)
Внимательные прохожие без труда заметят, что на...
В интернет-магазине литовцы скупили крупу: торговые сети говорят, что недостатка в запасах нет (9)
В некоторых итальянских магазинах прилавки опустели....