Сообщается, что мужчина вошел в кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.
"Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой", - говорится в заявлении полиции.
Полицейские также сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски.
Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.
По данным СМИ, мужчина был вооружен винтовкой AR-15 - именно ее использовал нападавший в Лас-Вегасе, убивший в прошлом октябре 58 человек.
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