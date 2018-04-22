Полиция американского штата Теннесси разыскивает обнаженного мужчину, которой устроил стрельбу в кафе. Жертвами нападения стали три человека, еще четверо получили ранения.
© Corbis/Scanpix

Сообщается, что мужчина вошел в кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.

"Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой", - говорится в заявлении полиции.

Полицейские также сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски.

Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.

По данным СМИ, мужчина был вооружен винтовкой AR-15 - именно ее использовал нападавший в Лас-Вегасе, убивший в прошлом октябре 58 человек.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Telegram призвал россиян запустить бумажные самолетики из окон (5)

Акция в поддержку свободного интернета назначена на...

В США голый мужчина застрелил троих посетителей кафе (5)

Полиция американского штата Теннесси разыскивает...

Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан (29)

Те, кто был задержан в Ереване при осуществлении своего...

На празднике в Китае перевернулись "драконьи" лодки: погибли 17 человек (1)

На юге Китая в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском...

В Афганистане число жертв теракта превысило 30 человек (2)

Смертник подорвал бомбу возле центра регистрации...

TOP новостей

Новые планы: готовят налоговые льготы для родителей (39)

Правительство Литвы в минувшую среду одобрило планы,...

Vilnius Gastro Masters Vilnius Gastro Masters Vilnius Gastro Masters

В Вильнюсе люди стояли в очереди, чтобы поесть за 23 евро (48)

В Вильнюсе третий год подряд прошло гастрономическое...

На поезде в Киев из Риги через Вильнюс и Минск (23)

Украина планирует пустить поезд...

На следующей неделе погода испортится

В начале недели ожидается облачная погода, пойдут...

Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан (29)

Те, кто был задержан в Ереване при осуществлении своего...