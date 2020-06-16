В США фонд, не связанный с движением Black Lives Matter, из-за путаницы получил пожертвований на 4 млн долларов

Black Lives Matter Foundation обнаружила на популярной онлайн-платформе по сбору средств GoFundMe 19-летняя студентка Джорджтаунского университета Елена Илиадис. Сочтя, что речь идет о фонде глобального движения за обеспечение расовой справедливости, она и ее однокашники направили организации почти 1100 долларов.

Фонд Black Lives Matter Foundation находится в Санта-Кларите, штат Калифорния. Там работает один человек - его основатель, музыкальный продюсер из Калифорнии Роберт Рэй Барнс. В разговоре с BuzzFeed Барнс заявил, что не имеет никакого отношения к движению Black Lives Matter и не пытался привлечь деньги из‑за совпавшего с лозунгом названия. Кроме того, если движение Black Lives Matter выступает за пересмотр финансирования полиции и реинвестирование денег в ресурсы афроамериканского сообщества, то фонд Барнса хочет "помочь сблизить полицию и общество в попытке спасти жизни".

Согласно налоговой декларации фонда за 2017 год, ему удалось привлечь 297 тыс. долларов в виде пожертвований. С начала 2020 года, по словам Барнса, на счета фонда поступило более 4 млн долларов - в том числе это деньги, отправленные технологическими корпорациями Microsoft, Google и Apple. Платформа GoFundMe еще до заявления Барнса прекратила работу с Black Lives Matter Foundation и заморозила 35 тыс. долларов, направленных организации в виде пожертвований.

"Мы будем работать со всеми организаторами кампании, чтобы убедиться, что деньги направляются в нужное место для поддержки движения Black Lives Matter", - сказал представитель GoFundMe. С 2018-го по 2019 годы платформа отправила 1400 долларов в виде пожертвований в фонд Black Lives Matter Foundation. GoFundMe намерена вернуть деньги жертвователям, если те не планировали передать эти средства для организации, базирующейся в Санта-Кларите.

Представитель PayPal сообщил, что фонд Black Lives Matter Foundation был добавлен в базу данных Giving Fund, потому что это благотворительная организация, зарегистрированная в Налоговом управлении США. Он назвал эту ситуацию уникальной, потому что название Black Lives Matter не было зарегистрированным товарным знаком.

Представитель движения Black Lives Matter подтвердил, что фонд Барнса "не имеет к нам никакого отношения", и обвинил создателя фонда в неправомерном использовании названия. Сам Барнс заявил, что сама концепция никому не принадлежит, а сам он, будучи чернокожим, также имел немало проблем с полицией. Black Lives Matter, по его словам, фактически "украл" его название и идею, а само глобальное движение не раскрывает информацию о том, как оно использует пожертвования. "Я ничего не украл у них. Они украли у меня. Они лгали и могли получать прибыль, используя мое имя", - заявил Барнс.

Еще более запутывает ситуацию официальное название движения "Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc", которое не было зарегистрировано в штате Делавэр до 2017 года, в то время как Барнс владеет и управляет Фондом Black Lives Matter Foundation, 501 (c). Отмечается, что поскольку официальное движение не является некоммерческим и собирает деньги через благотворительную организацию под названием "Тысяча течений", то организация Барнса извлекла выгоду из неразберихи с брендом, поскольку люди соединили эти два движения и пожертвовали деньги его фонду.

Барнс между тем представил концепцию программ сближения сотрудников полиции и членов определенных районов. Частью их могло бы стать распространение бюллетеней с позитивными новостями о полиции на местных предприятиях, а также встречи с полицейскими на местных собраниях, в рамках которых жители могли бы беседовать с полицейскими за чашкой кофе и пончиками.

"Преступления существуют сейчас и будет продолжаться вечно, поэтому нам крайне необходимы услуги полиции. Однако нам нужны услуги хорошей полиции, - пишет Барнс, заявив, что обществу нужны полицейские, которые будут уважать жизнь всякого человека одинаково и применять силу только тогда, когда это абсолютно необходимо.

Хотя его организация существует уже пять лет, Барнсу еще не удалось запустить ни одну из программ, потому что ему потребовалось время, чтобы "наметить реальный план действий". "Это нельзя сделать за одну ночь. Идея состоит в том, чтобы идти медленно, - сказал Барнс о работе, назвав свою программу "проектом того, как мы можем работать с полицией".

При этом в самой Санта-Кларите вообще нет полицейского управления, а в самом городе о фонде никогда не слышали. Барнс утверждает, что его фонд работает должным образом, однако в декабре прошлого года офис генерального прокурора Калифорнии выпустил приказ о прекращении деятельности организации Барнса за не поданные вовремя годовые финансовые отчеты.