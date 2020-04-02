В США фиксируется высокая смертность от коронавируса

За последние сутки зарегистрировано 884 новых летальных исходов, большинство их этих людей умерли в течение одного дня. Сейчас около 80% американцев обязаны оставаться дома, парализована жизнь в крупнейших американских городах, центром эпидемии остается Нью-Йорк.

Одной из жертв коронавируса стал американский певец Адам Шлезингер, который больше всего известен по выступлениям в составе рок-группы Fountains Of Wayne. Сообщается, что 52-летнему музыканту был поставлен диагноз Covid-19, и он умер от осложнений болезни.

В среду также стало известно, что от Covid-19 умер один из патриархов джаза новоорлеанский - пианист Эллис Марсалис. Ему было 85 лет.

В среду вечером президент Трамп провел еще одну пресс-конференцию, на которой снова заявил, что американцев ожидают "ужасающие" две недели. Он также объяснил, почему изменил свою точку зрения на опасность коронавируса: раньше Трамп считал его немногим опаснее обычного гриппа.

По словам Трампа, несколько его "более старых и более тяжелых" друзей заболели Covid-19, и "сейчас им очень трудно". "Он настолько заразный! С таким никто никогда не встречался. Грипп на это совершенно не похож, - сказал Трамп. - Посмотрите только, насколько он агрессивный!".

Медоборудование из России

В среду вечером в Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с российским медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с заболеванием. Как сообщает американский Государственный департамент, в числе прочего доставлены аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. По сообщению Госдепа, медоборудование было приобретено после телефонного разговора между Трампом и президентом Путиным, который состоялся 30 марта.

По данным газеты Washington Post (требуется подписка), имеющиеся в распоряжении американского правительства запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов практически исчерпаны.