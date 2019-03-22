Фанат Дональда Трампа — Сезар Сайок признал в суде, что он рассылал посылки с бомбами противникам действующего президента США. На судебном процессе в Нью-Йорке в четверг, 21 марта, он признал свою вину по 65 пунктам обвинения. Одновременно он извинился за то, что отправил 16 писем со взрывными устройствами критикам Трампа из числа известных лиц.
Вынесение приговора Сайоку ожидается в сентябре. Ему угрожает пожизненный срок лишения свободы. 57-летний экс-менеджер стрип-клуба с богатым криминальным прошлым был задержан 26 октября в рамках масштабной розыскной операции. Сайока нашли во Флориде, где он проживал в автофургоне, обклеенном плакатами, прославляющими Трампа.
Адресаты опасных бандеролей
Адресатами отправленных им опасных посылок стали, в числе прочих, бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент Джо Байден, экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, телекомпания CNN, мультимиллиардер Джордж Сорос и киноактер Роберт де Ниро.
Отправка по почте бомб, замаскированных под посылки, и нападение на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек, вызвали в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября бурную дискуссию об агрессивной риторике Трампа. Многие критики обвиняли президента в том, что он своими речами создает почву для политически мотивированного насилия.
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