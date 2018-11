Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей, которое сегодня станет большинством, выступая в Вашингтоне, отметила способность Демократической партии побеждать и сказала, теперь американская система сдержек и противовесов заработает как следует.

Тем не менее, президент США республиканец Дональд Трамп тоже квалифицировал результаты выборов как "грандиозную победу":

Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018