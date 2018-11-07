Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей, которое сегодня станет большинством, выступая в Вашингтоне, отметила способность Демократической партии побеждать и сказала, теперь американская система сдержек и противовесов заработает как следует.

Тем не менее, президент США республиканец Дональд Трамп тоже квалифицировал результаты выборов как "грандиозную победу":

Большинство в Палате представителей позволит демократам сдерживать законотворческие порывы администрации Трампа и отказывать в финансировании его инициативам. Большинство в Сенате, однако, позволит нынешней администрации назначать на высшие государственные должности своих людей.

Губернаторская гонка принесла демократам и радость, и разочарования. Во Флориде – после крайне конфликтной и самой дорогой в стране губернаторской кампании – победил республиканец Рон ДеСантис, горячий сторонник нынешнего президента США, риторику которого критики называют разделяющей и расистской.

Тем не менее, демократка Лора Келли выиграла губернаторские выборы в Канзасе – штате, который два года назад проголосовал за Трампа. Штат Колорадо впервые в своей истории избрал на должность губернатора гея – демократа Джареда Полиса. В Орегоне переизбрана демократка Кейт Браун, тоже представитель ЛГБТ.