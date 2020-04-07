По прогнозам медицинских экспертов Белого дома, пандемия может унести от 100 до 200 тысяч жизней в США, даже при условии соблюдения ограничительных мер, сообщает Reuters.

Центром эпидемии в США по-прежнему остается Нью-Йорк, где зараженные осаждают больницы, врачи напуганы, а власти уже рассматривают возможность создания временных братских могил на территории города.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо признал, что коронавирус - "враг, которого мы недооценили с первого дня, и мы дорого заплатили за это". Губернатор заявил, что продлевает режим "Нью-Йорк на паузе" до 29 апреля: до это времени будут закрыты школы, предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер. Штраф за несоблюдение социального дистанцирования повышен до 1000 долларов.

По мере того, как количество летальных случаев в Нью-Йорке все увеличиваются, а стационарные и временные морги-рефрижераторы уже почти заполнены телами, власти стали рассматривать возможность временного захоронения погибших.

Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин не исключил, что жертв коронавируса будут "временно хоронить" в парке. Мэр города Билл де Блазио также подтвердил, что городу могут понадобиться "временные" захоронения.

"Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парка Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд", - написал Левин в своем Twitter. Он пояснил, что речь пока идет о "возможности, к которой готовится город". "Сейчас у нас пока достаточно ресурсов во временных моргах и морозильных камерах хранения. Но это станет неизбежно, если не произойдет значительного снижения количества смертей", - сообщил Левин, отметив, что если уровень смертей снизится, то во временных братских могилах не будет необходимости.

Устав города Нью-Йорк, принятый в 2008 году, разрешает такие погребения в случае катастрофы, в результате которой появляется такое количество жертв, которое не способны принять местные морги. Однако в этом документе городские парки не упоминаются как возможное временно захоронение тел.

Как сообщает The New York Times, скорее всего, временные захоронения могут быть созданы на острове Харт, расположенном в западной части пролива Лонг-Айленд, на северо-востоке Бронкса. Его длина примерно 1,6 км, а ширина - около 300 метров. На острове уже существует кладбище, на котором захоронены останки около миллиона человек. В разное время на острове располагалась клиника для душевнобольных, туберкулезный санаторий, тренировочный военный лагерь, концентрационный лагерь для пленных, тюрьма, приют для бездомных, центр для реабилитации наркозависимых. Вначале тут хоронили жертв Гражданской войны, затем организовали городское кладбище для бедняков. Начиная с конца 70-х годов прошлого века тут хоронят те тела, которые родственники не забрали из городского морга в течении двух недель.

Погибшие от коронавируса могут быть похоронены там, а затем, когда эпидемия закончится, тела будут эксгумированы, переданы родственникам и перезахоронены.

В настоящий момент число погибших в городе превышает 2 тыс. человек, а в скором времени ожидается всплеск смертности, так как пик эпидемии, по расчетам Медицинской школы Университета Вашингтона, придется примерно на 16 апреля. В этот день медики прогнозируют более 3000 смертей в сутки. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что эта неделя станет для страны самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом - в ближайшее время погибнет большое количество людей.

Выходные в Нью-Йорке превратились в Армагеддон, пациенты повсюду

Минувшие выходные в Нью-Йорке превратились в Армагеддон, пациенты повсюду, множество остановок сердца, цитирует радиостанция "Эхо Москвы" блог врача-реаниматолога из Нью-Йорка.

"По нашим ощущениям, тем не менее, увеличения количества тяжелых пациентов нет. Стабильное число, многие, поступившие за последние две недели потихоньку вылезают. Явно самые тяжелые дни с седьмого по девятый от начала симптомов. Дальше начинаются проблески. Все пациенты, даже улучшающиеся невероятно слабые. Количество кислорода, требующееся для поддержания нужного уровня насыщения снижается, но вывести давление на вентиляторе тяжело. У многих пациентов почечная недостаточность, теперь коллеги из нефрологии жонглируют диализными аппаратами. А ведь их надо еще как-то стерилизовать после использования у пациентов с вирусом. Думаю завалов нам хватит до конца лета, даже при оптимистической картинке глобального улучшения к маю.

Как и положено на войне вопрос снабжения вышел из сферы командования и перешел в руки батальонов. Огромное количество врачей нашей больницы и коллег из других мест собрались и смогли добыть довольно много всего. Самая большая проблема - костюмы. Благодаря masksfordoctors.org у нас есть на весь персонал реанимации. Медсестры проводят с пациентами огромное количество времени и вынуждены пользоваться накидками из плотной бумаги, которые идут в комплекте с центральной линией. В коробке две накидки, одну берет доктор, делающий процедуру, вторую медсестра. Пользовались ими по несколько дней, осторожно протирая. Теперь у большинства хорошие костюмы.

Заболело множество коллег. Пока все в относительном порядке, но даже здоровым и молодым эта дрянь дается нелегко. Некоторые без симптомов, за некоторых страшно. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Надеемся".