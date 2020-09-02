В США число инфицированных коронавирусом превысило 6 млн

В США число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 перевалило за шесть миллионов. По данным Института Джона Хопкинса на 11 часов мск во вторник, 2 сентября, количество зарегистрированных случаев коронавируса в США составило 6 075 652, в том числе 184 689 - с летальным исходом.
Только за последние сутки в стране выявлено еще 32 087 случаев инфекции и 428 летальных исходов, сообщил Американский центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). США по-прежнему с большим отрывом опережают другие страны по масштабам инфекции.
Критика в адрес Трампа
Президента США Дональда Трампа, который в ноябре будет переизбираться на новый срок, резко критикуют за его отношение к пандемии коронавируса. Долгое время он отрицал пользу защитных масок в борьбе с распространением инфекции и заставлял губернаторов отменять эпидемиологические ограничения, ссылаясь на негативное влияние кризиса на экономику: в стране лишились работы почти 22 млн человек. Трамп также требует вновь открыть учебные заведения в США.
В то же время городские власти Нью-Йорка приняли решение отложить начало учебного года на 11 ней до 21 сентября. В Нью-Йорке будет смешанная система школьного обучения - частично присутственная и частично удаленная. Лос-Анжелес и Чикаго начнут учебный год с удаленного обучения.
Коронавирус в ФРГ и России
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки выявлено 1256 новых случаев коронавируса, общее количество смертей достигло 9 313. Общее количество заражений составило 244 855.
В России за последние 24 часа зарегистрировано почти пять тысяч новых случаев инфекции (4 952). Общее число заражений составило 1 005 000, а смертей - 17 414.
Всего в мире, по данным сайта Worldometer на 12 часов дня (МСК), 2 сентября, зарегистрировано 25 925 495 случаев заражения новым коронавирусом и 861 667 летальных исходов.
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