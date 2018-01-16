В США арестованы супруги, удерживавшие в заточении 13 своих детей

Истощенные дети были прикованы цепями к кроватям
В отчете полиции говорится, что в воскресенье, 14 января, в участок обратилась 17-летняя девушка, которой удалось вырваться из заточения. Она обнаружила в доме телефон и смогла позвонить в полицию. Девушка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что родители насильно удерживают взаперти 12 ее братьев и сестер.
UPDATE: Booking Photos Torture/Child Endangerment Investigation in Perris pic.twitter.com/4IdK7vPB2n— Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) 15 January 2018
Прибывшие на место полицейские обнаружили пленников, содержавшихся в темноте и антисанитарных условиях, при этом некоторые из них были прикованы цепями к кроватям. Поскольку все они были чрезвычайно истощены, в полиции сначала решили, что все братья и сестры – несовершеннолетние. Позже выяснилось, что среди пленников, возраст которых от 2 до 29 лет, только шестеро детей, а еще семеро оказались взрослыми.
В доме Тёрпинов была зарегистрирована "частная школа"
Освобожденных из заточения братьев и сестер Тёрпин накормили и отправили в больницу. Пока не сообщается, сколько времени они провели в плену. Как указывает местный телеканал KTLA, в доме Тёрпинов была зарегистрирована "частная школа", в которой обучалось шесть учеников, а директором значился отец семейства.
Также KTLA приводит слова женщины, проживающей по соседству с семьей Тёрпин. Она утверждает, что никто не знал о том, что происходит в их доме.
Супруги Тёрпин находятся под стражей
Полиция проводит расследование в отношении супругов Тёрпин. Им предъявлены обвинения в пытках и действиях, подвергающих жизнь детей опасности. Тёрпины арестованы, залог установлен в размере 9 млн долларов (около 7,3 млн евро).
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