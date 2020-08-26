В США арестован россиянин по обвинению в попытке сговора с целью кибератаки

В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков. Его обвиняют в попытке сговора с целью совершить кибератаку, следует из сообщения министерства юстиции США, опубликованного во вторник, 25 августа. По версии следствия, россиянин въехал в страну по туристической визе и с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником американской компании в штате Невада. Министерство не уточняет, о какой именно фирме идет речь.
Крючков предлагал этому человеку взятку в 1 млн долларов, если тот установит вредоносное программное обеспечение на компьютер корпоративной сети. Таким образом, россиянин намеревался получить доступ к данным компании, а затем требовать от нее выкуп, угрожая сделать украденную информацию достоянием общественности, считает следствие.
Федеральное бюро расследований (ФБР) связалось с Крючковым, после чего он уехал в Лос-Анджелес из города Рино в Неваде. Россиянин попросил знакомого купить ему билет на самолет, пытаясь покинуть страну, отмечается в сообщении Минюста США. Однако 22 августа Крючков был задержан.
Посольство России в Соединенных Штатах в курсе ситуации. Дипломаты свяжутся с россиянином в ближайшее время, сообщает ТАСС. Посольство обещает оказать арестованному необходимое консульско-правовое содействие.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Белорусы, которых в Минске преследовали из-за песни "Перемен", нашли приют в Литве (114)
В Литву приехали двое звукорежиссеров из Беларуси ,...
Профессор удивлен действующими ограничениями: основное правило – не маска (16)
Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс...
Глава МИД: не России учить правилам этикета, которые она сама давно не соблюдает (140)
Обвинения из уст России в том, что Литва вмешивается во...
Глава Минздрава Литвы: если ситуация ухудшится снова могут ввести запрет на собрания (38)
Данные о количестве заболевших коронавирусом за...
Время изоляции для возвращающихся в Литву могут сократить: есть некоторые условия (4)
Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис заметил,...