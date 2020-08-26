В США арестован россиянин по обвинению в попытке сговора с целью кибератаки

В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков. Его обвиняют в попытке сговора с целью совершить кибератаку, следует из сообщения министерства юстиции США, опубликованного во вторник, 25 августа. По версии следствия, россиянин въехал в страну по туристической визе и с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником американской компании в штате Невада. Министерство не уточняет, о какой именно фирме идет речь.

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Крючков предлагал этому человеку взятку в 1 млн долларов, если тот установит вредоносное программное обеспечение на компьютер корпоративной сети. Таким образом, россиянин намеревался получить доступ к данным компании, а затем требовать от нее выкуп, угрожая сделать украденную информацию достоянием общественности, считает следствие.

Федеральное бюро расследований (ФБР) связалось с Крючковым, после чего он уехал в Лос-Анджелес из города Рино в Неваде. Россиянин попросил знакомого купить ему билет на самолет, пытаясь покинуть страну, отмечается в сообщении Минюста США. Однако 22 августа Крючков был задержан.

Посольство России в Соединенных Штатах в курсе ситуации. Дипломаты свяжутся с россиянином в ближайшее время, сообщает ТАСС. Посольство обещает оказать арестованному необходимое консульско-правовое содействие.