В США арестован подозреваемый в убийстве главаря мафии из "семьи Гамбино"

Вечером 13 марта в южной части Нью-Йорка был застрелен рядом со своим домом 53-летний Фрэнк Кали, который, по данным властей, являлся главарем одной из наиболее влиятельных в Нью-Йорке крупных криминальный группировок, именуемой "семьей Гамбино". В дом Кали перед этим врезался автомобиль. Стрелявший скрылся с места преступления.
Подозреваемый — 24-летний Энтони Комелло — был задержан в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси, теперь его должны будут передать нью-йоркским властям. "Мы оцениваем ситуацию с самых разных сторон, — заявил на пресс-конференции официальный представитель полиции мегаполиса Дэрмот Ши, — Заплатили этому человеку за его действия? Имелись ли у него сообщники?"
Как отмечает агентство Associated Press, сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, связанно ли убийство Кали с организованной преступностью. По мнению газеты The New York Times, власти опасаются, что в мегаполисе может возобновиться открытое противостояние мафиозных кланов, как это уже бывало в прошлом.
"Семья Гамбино" входит в число наиболее влиятельных криминальных группировок крупнейшего мегаполиса США. Ее название пошло от имени ее босса Карло Гамбино, названного во время известного судебного процесса 1960-х годов. Процесс лег в основу сценариев нескольких голливудских фильмов. Связанные с семьей лица были уличены в отмывании средств, вымогательстве, организации незаконного игорного бизнеса, распространении наркотиков и многих других преступлениях.
Последнее громкое заказное убийство лидера мафии произошло в США в 1985 году.
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