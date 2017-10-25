Инцидент произошел во вторник, 24 октября, в тот момент, когда глава государства в сопровождении лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела проходил мимо собравшихся журналистов, сообщает Fox News.
Видео инцидента опубликовало в своем Twitter издание Business Insider. На ролике видно, как в сторону президента летят несколько российских флажков. Трамп поднял вверх большой палец и прошел мимо. Голос за кадром несколько раз выкрикнул: "Трамп - предатель!". Бросивший флажки также прокричал, что "президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов". "Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?" - также кричал протестующий.
Нарушителя порядка задержала охрана Капитолия. Он представился Райаном Клейтоном из движения American Take Action. Активисту предъявили обвинения в "противоправных действиях" после инцидента с флажками.
Выяснилось, что Клейтон выступает за импичмент 45-го президента США и уже собрал 478 подписей из 800 необходимых под петицией, призывающей конгресс провести соответствующие слушания. Эти данные размещены на сайте объединения Americans Take Action.
Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF
— Business Insider (@businessinsider) October 24, 2017
Americans Take Action позиционирует себя как объединение "обычных американцев - инженеров и учителей, активистов и адвокатов, профсоюзных работников, ученых и медсестер", отмечает ТАСС. Участники ставят перед собой три задачи: свободные и честные выборы в США, создание созидательной и равноправной экономики, отражение угроз свободе и открытости в интернете.
Активисты движения распространяют агитационную продукцию: маски с изображением президента и его приближенных с надписью "Марионетки Трампа", а также российские флажки с надписью "Трамп". Более тысячи таких флажков Райан со своими сторонниками распространили среди участников конференции сторонников консервативных идей, состоявшейся в феврале под Вашингтоном.
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