Инцидент произошел во вторник, 24 октября, в тот момент, когда глава государства в сопровождении лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнела проходил мимо собравшихся журналистов, сообщает Fox News.

Видео инцидента опубликовало в своем Twitter издание Business Insider. На ролике видно, как в сторону президента летят несколько российских флажков. Трамп поднял вверх большой палец и прошел мимо. Голос за кадром несколько раз выкрикнул: "Трамп - предатель!". Бросивший флажки также прокричал, что "президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов". "Почему вы говорите о сокращениях налогов, когда должны говорить о госизмене?" - также кричал протестующий.

Нарушителя порядка задержала охрана Капитолия. Он представился Райаном Клейтоном из движения American Take Action. Активисту предъявили обвинения в "противоправных действиях" после инцидента с флажками.

Выяснилось, что Клейтон выступает за импичмент 45-го президента США и уже собрал 478 подписей из 800 необходимых под петицией, призывающей конгресс провести соответствующие слушания. Эти данные размещены на сайте объединения Americans Take Action.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF

— Business Insider (@businessinsider) October 24, 2017