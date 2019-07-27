Военно-морские силы Марокко спасли 242 мигрантов с нескольких надувных лодок в Средиземном море. В их числе - 50 женщин и 12 несовершеннолетних, сообщило в субботу, 27 июля, марокканское государственное информационное агентство MAP со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Шлюпки с мигрантами из стран Африки к югу от Сахары терпели крушение в водах у испанского побережья, в Гибралтарском проливе. Беженцы были доставлены в марокканский порт.

Правительство Испании в феврале 2019 года заключило соглашение с Марокко о частичном возвращении мигрантов, спасенных в Средиземном море. До этого времени все беженцы запрашивали помощи испанской службы спасения, находясь еще в зоне ответственности Королевской береговой охраны Марокко в Гибралтарском проливе или Альборанском море. После этого мигрантов доставляли в Испанию, откуда они затем направлялись во Францию, Германию и страны северной Европы.

В соответствии с соглашением, Испания по-прежнему оказывает помощь в зоне ответственности Марокко, но при этом там находятся марокканские пограничники, а беженцы перенаправляются в ближайшие марокканские порты, откуда их репатриируют в африканские страны.

По данным пограничной службы ЕС Frontex, лишь в июне в Испанию через Средиземное море прибыли 2350 мигрантов - это вдвое больше, чем месяцем ранее. Всего же с января текущего года их число превысило 10300 человек, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство прибывают из Марокко, Мали, Гвинеи и Алжира. Притоку беженцев в Испанию способствуют жесткие миграционные законы, введенные в прошлом году популистским правительством Италии.