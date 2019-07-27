Военно-морские силы Марокко спасли 242 мигрантов с нескольких надувных лодок в Средиземном море. В их числе - 50 женщин и 12 несовершеннолетних, сообщило в субботу, 27 июля, марокканское государственное информационное агентство MAP со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Шлюпки с мигрантами из стран Африки к югу от Сахары терпели крушение в водах у испанского побережья, в Гибралтарском проливе. Беженцы были доставлены в марокканский порт.
Правительство Испании в феврале 2019 года заключило соглашение с Марокко о частичном возвращении мигрантов, спасенных в Средиземном море. До этого времени все беженцы запрашивали помощи испанской службы спасения, находясь еще в зоне ответственности Королевской береговой охраны Марокко в Гибралтарском проливе или Альборанском море. После этого мигрантов доставляли в Испанию, откуда они затем направлялись во Францию, Германию и страны северной Европы.
В соответствии с соглашением, Испания по-прежнему оказывает помощь в зоне ответственности Марокко, но при этом там находятся марокканские пограничники, а беженцы перенаправляются в ближайшие марокканские порты, откуда их репатриируют в африканские страны.
По данным пограничной службы ЕС Frontex, лишь в июне в Испанию через Средиземное море прибыли 2350 мигрантов - это вдвое больше, чем месяцем ранее. Всего же с января текущего года их число превысило 10300 человек, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство прибывают из Марокко, Мали, Гвинеи и Алжира. Притоку беженцев в Испанию способствуют жесткие миграционные законы, введенные в прошлом году популистским правительством Италии.
В Польше отменен подоходный налог для молодежи (3)
С августа 2019 года от уплаты подоходного налога...
США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского (7)
Ранее Дональд Трамп договорился с Владимиром Зеленским...
Евросоюз осудил возобновление смертной казни федеральными властями США (7)
Решение федеральных властей США о возобновлении...
Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле (12)
"Брекзит" дает беспрецедентную возможность для...
Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино
Готовность США ввести пошлины на вино связана с...
TOP новостей
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (60)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры реакция политиков (96)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми (31)
Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих...
Почему молодые водители совершают больше ДТП: автомобилем надо управлять с 25 лет (11)
Казалось бы, молодые водители, которые только что...
Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле (5)
Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых...