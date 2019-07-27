В Средиземном море у побережья Марокко спасены более 200 беженцев

Военно-морские силы Марокко спасли 242 мигрантов с нескольких надувных лодок в Средиземном море. В их числе - 50 женщин и 12 несовершеннолетних, сообщило в субботу, 27 июля, марокканское государственное информационное агентство MAP со ссылкой на источники в вооруженных силах страны. Шлюпки с мигрантами из стран Африки к югу от Сахары терпели крушение в водах у испанского побережья, в Гибралтарском проливе. Беженцы были доставлены в марокканский порт.
Правительство Испании в феврале 2019 года заключило соглашение с Марокко о частичном возвращении мигрантов, спасенных в Средиземном море. До этого времени все беженцы запрашивали помощи испанской службы спасения, находясь еще в зоне ответственности Королевской береговой охраны Марокко в Гибралтарском проливе или Альборанском море. После этого мигрантов доставляли в Испанию, откуда они затем направлялись во Францию, Германию и страны северной Европы.
В соответствии с соглашением, Испания по-прежнему оказывает помощь в зоне ответственности Марокко, но при этом там находятся марокканские пограничники, а беженцы перенаправляются в ближайшие марокканские порты, откуда их репатриируют в африканские страны.
По данным пограничной службы ЕС Frontex, лишь в июне в Испанию через Средиземное море прибыли 2350 мигрантов - это вдвое больше, чем месяцем ранее. Всего же с января текущего года их число превысило 10300 человек, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство прибывают из Марокко, Мали, Гвинеи и Алжира. Притоку беженцев в Испанию способствуют жесткие миграционные законы, введенные в прошлом году популистским правительством Италии.
Евросоюз осудил возобновление смертной казни федеральными властями США (1)
Решение федеральных властей США о возобновлении...
Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле
"Брекзит" дает беспрецедентную возможность для...
Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино
Готовность США ввести пошлины на вино связана с...
В Средиземном море у побережья Марокко спасены более 200 беженцев
Спасенные африканские мигранты были отправлены в...
Суд разрешил Трампу использовать деньги Пентагона для строительства стены
Попытка президента США воспользоваться деньгами...
TOP новостей
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (20)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры (12)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Погода в Литве: воздух прогреется до 29 градусов (2)
В ночь на субботу в Литве будет облачно. Местами...
На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (233)
Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (16)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...